Профорієнтаційна акція і урок-семінар

Профорієнтаційний урок-семінар на тему «Світ професій» для шестикласників Козівської школи № 1 та акцію «Випускник» для одинадцятикласників Кальненської ЗОШ провели фахівці Козівського райцентру зайнятості.

Учні дізналися про стан місцевого ринку праці, про професії, що користуються попитом у роботодавців, ознайомилися з послугами служби зайнятості, зокрема, її можливостями щодо організації профнавчання. Акцент було зроблено на тому, що правильним вважається вибір фаху за формулою: «хочу-можу-треба».

Школярі виконали профорієнтаційні вправи: «Відгадай професію», «Алфавіт професій», «Кросворд професій». Старшокласники взяли участь в обговоренні теми: «Як уникнути помилок при виборі професійного майбутнього».

Під час цих заходів відбулося й нагородження учасників конкурсу «Моя майбутня професія». Так, диплом «За оригінальний підхід до створення художнього твору» вручено шестикласнику Козівської ЗОШ № 1 Арсену Коршняку. А учень 11-го класу Кальненської школи Дмитро Кіт отримав подяку за участь у конкурсі літературних творів «Моя майбутня професія».

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото з вільних джерел