Проводжаємо старий рік з «Галичанкою»

Найближчих суботи-неділі, 24—25 грудня, в прихильників гри над сіткою буде можливість провести старий рік разом з волейболістками «Галичанки-ТНЕУ-Гадз». Перше коло чемпіонату України серед жіночих команд суперліги підопічні Віктора Туркули завершать домашніми поєдинками сьомого туру з чернігівським «Педуніверситетом».

Зайве, мабуть, казати, що максимальний доробок у цьому протистоянні був би для наших землячок дуже навіть доречним. Ділитися очками із суперницями передусім не бажано через те, що головні конкурентки в боротьбі за другу позицію з луцької «Волині», звичайно ж, докладуть максимум зусиль, аби скоротити відставання в п’ять балів. На останніх, до речі, теж очікують домашні зустрічі — з нинішніми аутсайдерами суперліги із «Сєвєродончанки».

Натомість фаворити турніру з южненського «Хіміка» вже встигли завершити перше коло чемпіонату. В Рівному два тижні тому впевнено здолали місцеву «Регіну» — 3:0, 3:0.

У суботу, 24 грудня, стартовий поєдинок призначений на 17-ту годину. А в неділю суперниці розпочнуть об одинадцятій ранку.

Фото волейбольного клубу «Галичанка»