Щось з рейтингом коїться

Не провівши за останній місяць жодного поєдинку, футбольна збірна України в опублікованому сьогодні, 22 грудня, оновленому рейтингу ФІФА опустилася з 29-го місця на тридцяте. Чому так сталося, простому вболівальнику пояснити, чесно кажучи, складно.

Передусім через те, що збірна Ірану, з якою співвітчизники помінялися позиціями, теж відпочивала. Чи якусь помилку укладачі «футболу за листуванням» несподівано знайшли, чи просто… їм так захотілося. Зрештою нічого принципового в цьому не має. Чим нижче опустяться, тим приємніше буде в майбутньому підніматися. За умови, звичайно, що завершуватимуть на свою користь наступні матчі.

На чолі рейтингу тим часом навіть косметичних змін не сталося. Лідирує збірна Аргентини, інші позиції в десятці найкращих посідають Бразилія, Німеччина, Чилі, Бельгія, Колумбія, Франція, Португалія, Уругвай та Іспанія.

Не змінилося і становище більшості суперників збірної України по відбірковому турніру до чемпіонату світу 2018 року — на чотирнадцятій позиції перебуває Хорватія, 21-й — Ісландія, 24-й — Туреччина, 165-й — Косово. Побратимами ж «по нещастю» стали фіни, теж опустившись з 93-го місця на 94-те.

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