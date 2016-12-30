Скрізь устиг!

Напередодні нового року вихованці Тернопільської ДЮСШ з греко-римської боротьби порадували своїх наставників успішним виступом відразу на двох турнірах. Особливо учень ЗОШ №12 Анатолій Паснак, який устиг зійти на п’єдестал пошани як у Долині, так і в столиці нашої держави Києві.

У районному центрі сусідньої області талановитий борець, який виступає серед атлетів 2005—2006 років народження, завоював друге місце під час I Регіонального турніру пам’яті першого президента місцевої районної федерації С. В. Гриня. А відразу після завершення змагань відправившись разом з наставниками до столиці, в тій же ваговій категорії до 35 кілограмів зумів стати ще й лауреатом Міжнародного турніру пам’яті М. В. Фетисова, так само ставши срібним призером змагань.

З обох турнірів призерами повернулися ще по двоє вихованців Тернопільської ДЮСШ. У Долині срібних відзнак удостоївся ще Олександр Городиловський із ЗОШ №19, бронзових — Арсен Товмасян із ЗОШ №4. А в Києві відзначилися ще на рік-два молодші борці. Друге місце виборов Володимир Томбоштейн із ЗОШ №23, третє — Павло Павлович із ЗОШ №16.

Юні тернопільські борці займаються під керівництвом директора навчального закладу, заслуженого тренера України Андрія Телебана, і молодих наставників, майстра спорту Володимира Лучанка та Алекса Паласюка.

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