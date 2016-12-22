Статки Дідів Морозів зі Снігурками оподатковуються

У Тернопільській ОДПІ нагадують про необхідність оподаткування винагород, отриманих персонажами казкових героїв за участь у відзначенні Нового року та Різдвяних свят. Фізичні особи сплачують податок згідно з нормами Податкового кодексу.

Його розмір залежить від статусу цих громадян: здійснюють вони діяльність як приватні підприємці, чи працюють за цивільно-правовим договором з іншими платниками податків.

Новорічні персонажі, які працюють на корпоративних вечірках, дитячих святах або беруть участь у театралізованих виставах, організованих юридичними особами чи приватними підприємцями, отримують свій заробіток за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Власники розважальних закладів, оплачуючи такі послуги, є податковими агентами та зобов’язані утримати й перерахувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. А також відобразити суми виплаченого доходу у формі №1 ДФ.

Якщо новорічні герої є підприємцями, які надають послуги, то їхній статус має бути зазначений у договорі. Тоді сплата податку проводиться залежно від обраної системи оподаткування. Коли ж казкові персонажі не є підприємцями та отримують доходи від звичайних громадян, тоді після свят їх чекають у податковій. Для подання декларації про майновий стан і доходи. Суму цих доходів необхідно включити до загальнорічного оподатковуваного доходу і сплатити до бюджету податок за ставкою 18 відсотків та військовий збір — 1,5 відсотка.

Консультації стосовно подання декларації про майновий стан і доходи та правил оподаткування можна отримати в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1.

Телефон для довідок — 43—46—10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ