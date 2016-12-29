Суму податку обчислюють самостійно

Напередодні нового року фахівці Тернопільської ОДПІ звертаються до тих, хто платить за землю (крім фізичних осіб). Згідно із статтею 286 Податкового кодексу платники щороку самостійно обчислюють суму податку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого подають до податкової інспекції за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію на рік з розподілом річної суми рівними частинами за місяцями.

Визначене в декларації податкове зобов’язання сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок рівними частками за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом тридцяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

У січні 2017 року фахівці інспекції проведуть Інтернет-конференцію щодо правильності заповнення податкової звітності з плати за землю.

Детальніше — телефонами 43-43-47, 52-12-27.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ