Цукерки вбивають повільно

Хто бачив дітей, котрі не люблять цукерків? Я таких не знаю. І Миколай, мабуть, теж, бо всім завше кладе під подушку солодощі. І цукерковішого періоду, ніж від 19 грудня до завершення Різдвяних свят у році не буває. Рідко котра дитина не їсть цукерок щодня, а багато батьків узагалі не контролюють, як швидко порожніє домашня цукерниця — джерело дитячих психоемоційних проблем, хвороб, згубних залежностей. Не вірите? Тоді слово — спеціалістам.

Шоколад і цукор — отрута

Невролог вищої категорії кандидат медичних наук Оксана Островська взагалі не розуміє, як можна дозволяти дітям їсти цукерки. Не тільки до трьох років, а й старшим. Навіть найдорожчі, навіть високоякісний шоколад, не кажучи про різні батончики, льодяники, карамельки тощо.

— Проблема в тому, що шоколад — це добре розрекламований і смачний сильний наркотик, — каже Оксана Сигизмундівна. — У ньому дуже багато теоброміну, що має подібну до кофеїну дію. Тож шлях до алкогольної та наркотичної залежностей у дорослому віці починається з поїдання цукерок у дитинстві. Шоколад змінює настрій, впливає на розум і тіло — й викликає залежність. Він малодосліджений. Проте німецькі вчені виявили: позбавити від шоколадної залежності мишей і щурів можна такими ж речовинами, якими борються з наркозалежністю.

За словами Оксани Островської, вживання шоколаду може викликати мігрені, підвищену збудливість, порушення сну, а ще тривожність, плаксивість і навіть головні болі в малих дітей. Шоколад впливає на енергетичний цикл людини, оскільки він дуже тонізує.

— Цукерки порушують обмін кальцію в організмі, — стверджує Оксана Сигизмундівна, — а в дітей до 12 років формується кісткова система. І доведено, що потім лікування остеопорозу потребує багато часу, зусиль і часто малоефективне. До того ж шоколад — джерело калорій і жиру. Тому він особливо небезпечний для дітей із надлишковою вагою та схильністю до неї. А ще може порушувати процес травлення. У дешевих сортах шоколаду масло какао замінюють шкідливими жирами — і від цього подвійна шкода.

Другий вид отрути, що причаївся за барвистою обгорткою, — цукор. Тому батьки, котрі самі готують дітям льодяники-«півники» без консервантів і барвників та думають, що це не шкідливо, помиляються.

Цукор — це чисті вуглеводи, яких організм не може засвоювати, якщо разом з ними йому не подаються білки, вітаміни і мінеральні речовини. Також цукор виполіскує з організму вітаміни й мінерали. Щоденне його вживання згубно впливає на всі органи. Цукор порушує обмін речовин, провокує ожиріння, знижує імунітет, підвищує ризик захворіти на цукровий діабет, завдає шкоди нервовій, серцево-судинній, травній системам.

Іще в 40-х роках минулого століття американський учений доктор Джон Тінтера дослідив, що всі алергічні реакції, гіперактивність, недисциплінованість, негативізм, низька успішність дітей у школі (це все особливо загострюється в підлітковому віці) — прояви ураження залоз наднирників цукром. Якщо в дітей спостерігаються такі симптоми, батькам треба негайно зробити їм тест на перенесення глюкози та ще низку аналізів.

Доктор Діана Шварцбайн, відома своїми працями на тему збалансованого харчування, стверджує, що залежність від різних стимуляторів, у тому числі від цукерок та інших солодощів, викликана дефіцитом серотоніну. Цей нейромедіатор і гормон виконує різноманітні функції: бере участь у роботі мозку й нервової системи, регулює психоемоційні реакції, діяльність гладких м’язів, функції серцево-судинної системи, кишково-шлункового тракту, бронхів тощо. А цукор і шоколад знищує запаси серотоніну в організмі, що призводить і до синдрому дефіциту уваги в дітей. Вони не можуть зосередитися на навчанні, у них часті перепади настрою, підвищена тривожність, що з роками обертається депресією та втечею від світу в полон алкоголю чи наркотиків. А якщо збалансувати харчування такої дитини й виключити з її раціону цукор — рівень серотоніну стабілізується природним шляхом без жодних медикаментів.

Хімія в яскравій обгортці

Уже страшно. А ми ще не починали говорити про барвники, консерванти, стабілізатори та ще багато інших «бомбочок» уповільненої дії, захованих під яскравими цукерковими обгортками.

Головний позаштатний спеціаліст-дієтолог управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Лідія Негода жодної користі в шоколадних та інших цукерках теж не бачить. Шкідливі всі продукти, що містять цукор: каші швидкого приготування, напої, молочні десерти, дріжджовий хліб тощо.

Фахівець наголошує: нічого натурального і корисного під барвистою обгорткою нема. Щоби цукерки були красивими, смачними, приємно пахли й довго зберігалися, до них додають багато різної хімії, в тому числі забороненої. В Інтернеті неважко знайти інформацію про заборонені та шкідливі «єшки». Кожна мама повинна їх знати й уважно читати етикетки, бо на совість виробника надіятися марно. Небезпечні домішки (як-от Е102, Е104, Е110, Е122, Е124 та Е129) зазвичай яскраво-жовті, червоні барвники, тому-то їх і додають до цукерок, мармеладу, цукатів, щоби привертати увагу дітей. І здешевити продукт.

На жаль, більшість хімічних домішок дозволена. Створюється враження, що їх не забороняють тільки тому, що вони вбивають не відразу, а повільно. «Єшки» часто викликають алергічні реакції: свербіж, набряки, висипання. Батькам варто пам’ятати: цукерки, що мають яскраві забарвлення і аромати — найнебезпечніші. Багато хто бачив телепрограму «Територія обману», коли ведучий довів: розтопленими желейними цукерками, виготовленими в Китаї, можна клеїти плитку. Ця хімічна суміш руйнує нирки й печінку, нищить нервову й травну системи.

У першій частині матеріалу вже йшлося про шоколад. Щоправда, про натуральний. Але ж більшість дітей любить молочний і білий — ще шкідливіші. Бо ж у білому, наприклад, зовсім немає какао, зате багато жирів. Зазвичай це пальмова й кокосова олії, що викликають онкологічні хвороби й недуги серця та судин. Дуже шкідливі й замінники цукру, які часто використовують недобросовісні виробники.

І ще один важливий момент: у людей, котрі люблять солодке, зуби здоровими не бувають. Особливо шкідливі для зубів карамельки з в’язкими начинками, іриски, жувальні цукерки тощо. Вони надовго затримуються на зубах у дитини і провокують розмноження мікроорганізмів, утворення нальоту, роз’їдання органічними кислотами емалі, внаслідок чого виникає карієс. Справжніми «вбивцями зубів» стоматологи вважають льодяники, а особливо на паличках. Вони утворюють на зубах цукрову плівку, в якій розмножуються бактерії і якої можна позбутися лише тривалим чищенням. Бо слина не може впоратися з цією плівкою.

То як побороти пристрасть дитини до солодкого і цукерків зокрема? Передусім треба переглянути раціон харчування. І не тільки дитячий, а й усіх членів сім’ї. Всі повинні їсти за одним столом здорову збалансовану їжу, багату на вітаміни групи В, кальцій та магній, і відмовитися від цукру та інших стимуляторів. Якщо в раціоні дитини буде достатньо білків, жирів і вуглеводів, мозок продукуватиме серотонін у достатній кількості — дитина буде завжди в гарному настрої і в неї не з’являтиметься бажання з’їсти щось солоденьке.

Нормальний рівень серотоніну в організмі дитини — запорука того, що в дорослому віці вона не шукатиме радості в алкоголі, цигарках та інших стимуляторах, що викликають залежності. Варто оберігати дітей від стресів, перевантажень, дотримуватися режиму сну і праці й відпочинку, більше спілкуватися із ними. Адже в світі, крім цукерок, так багато речей, що дарують радість і гарний настрій.

Фото з вільних джерел