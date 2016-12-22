У половини країни перехопило дихання, у другої — забракло слів

Ще на початку минулого тижня країною прокотилися чутки про негаразди в «Приватбанку». До мене з Києва телефонували знайомі, щоб застерегти: «Якщо маєш депозит у «Приваті», терміново забери, бо з надійних джерел відомо, що там великі проблеми. Київські судді й адвокати про це говорять, а вони знають…» Якби й мала, то не забрала б, як чимало вкладників, адже депозитний договір цього не дозволяє. Минуло кілька днів, і чутки про банк перетворилися на повідомлення та заяви. У половини населення країни, яка тримала кошти в цьому банку, від переляку перехопило дихання, у другої — забракло слів.

Щонайперше, держава поспішила заспокоїти вкладників і оголосила про те, що приватизовує фінансову установу й їм немає про що турбуватися. Після націоналізації «Приватбанку» всі кошти на поточних і депозитних рахунках фізичних та юридичних осіб будуть збережені, а банк працюватиме в стандартному режимі. Зокрема, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав директор з інформаційних технологій «Приватбанку» Дмитро Дубілет. За його словами, відтоді, як почалася війна, банк пережив сім інформаційних атак. Будь-який інший не витримав би жодну з них. Але остання атака була найважчою. «Кожен день ми оновлювали рекорди за кількістю коштів, виданих клієнтам у банкоматах і відділеннях», — написав банкір. Останньою атакою, за словами Дубілета, яка зіграла ключову роль, був випуск новин на «Інтері», в якому йшлося про те, що в понеділок «Приватбанк» призупинить усі платежі. Іншої думки аналітики. За їхніми висновками, банк уже два роки як перебуває в непростій ситуації. Його власники видавали кредити своїм структурам і виводили кошти з фінустанови. Нині банк не має активів, загальна його потреба в капіталі — 148 млрд грн. А головне — його вкладниками й тими, хто там обслуговується, є майже півкраїни — 20 мільйонів осіб. Дати впасти такому фінансовому монстру означало б поховати всю фінансову систему держави й викликати суспільні протести. Тож банк вирішили рятувати й, вочевидь, врятували — через приватизацію. Про це із спільною заявою виступили Міністерство фінансів і Нацбанк.

Як ідеться в заяві, сто відсотків акцій банку будуть належати державі в особі Міністерства фінансів. Це гарантує клієнтам ПАТ «Приватбанк» захист розміщених у ньому коштів і заощаджень, допоможе уникнути системних ризиків для банківського сектору й стане запорукою збереження фінансової стабільності в країні. «Це рішення дозволить захистити понад 20 млн громадян України, які зберігають кошти в цьому банку й користуються його сервісами. Передусім йдеться про 3,2 млн пенсіонерів і 1,6 млн інших соціально незахищених верств населення. Усі вони матимуть повний доступ до своїх рахунків».

Національний банк визнав, що «проблеми в банку накопичувалися вже багато років і посилилися останнім часом. Основною їхньою причиною стала невиважена кредитна політика банку, що призвела до втрати банком капіталу». Два роки Нацбанк вирішував питання з «Приватом» і ніяк не міг вирішити. Чому не вживали радикальніших дій — питання до спеціалістів. Звичайним громадянам хотілося б знати, за чий рахунок бенкет? Адже, якщо з банку «викачані» кошти і їх потрібно буде туди «закачати», то де їх взяти, як не з бюджету, з податків? Дехто з експертів називає основного власника банку Ігоря Коломойського геніальним бізнесменом, який зумів у часи кризи продати державі неплатоспроможний банк за мільярди, ще й заручитися тим, що його не переслідуватимуть за навмисне доведення установи до банкрутства, як інших подібних власників банків.

«З огляду на системне значення цього найбільшого в державі банку вирішено було передати його у власність держави. Це дозволить зберегти гроші вкладників і врятувати фінансову систему країни. Уряд виділяє кошти, які стабілізують банк. Для цього в бюджеті передбачені необхідні кошти. При цьому бюджет залишиться збалансованим. Бюджетні параметри залишаються в межах, обумовлених програмою МВФ», — наголосив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Влада переконує населення, що причин для паніки немає. Тут населенню варто було б порадити представникам влади, зокрема й керівникові НБУ пані Гонтаревій, покласти мільйони гривень, які вони тримають у готівці вдома, на депозити в націоналізований і, за їхніми словами, тепер дуже надійний «Приватбанк». Такий крок був би переконливішим для всіх українців за найгарячіші запевнення. Міністерство фінансів вирішило перевести хіба свій зарплатний проект у націоналізований «Приватбанк», щоб підбадьорити клієнтів цієї установи. Він додав, що до наглядової ради «Приватбанку» ввійдуть представники міжнародних організацій. За попередніми даними, посаду голови правління займе колишній міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Через кілька днів після націоналізації банку, очевидно, зваживши, що ніякий бюджет не витримає такого навантаження, як «приватівські» мільярди, міністр фінансів висловився про те, що колишнім власникам банку Ігореві Коломойському й Геннадієві Боголюбову доведеться відповідати за законом, якщо вони не виконають свої обіцянки щодо реструктуризації кредитного портфеля фінустанови. Олександр Данилюк нагадав, що «Приватбанк» був доведений до неплатоспроможності, а законодавство України передбачає дуже серйозну відповідальність за такі дії. «Якщо держава входить у банк, ми несемо витрати. Уряд ухвалив рішення про внесення капіталу, дуже серйозної суми. Акціонери дали гарантії уряду, що протягом шести місяців шляхом реструктуризації свого корпоративного портфеля, шляхом довнесення застав компенсують втрати, понесені державою», — сказав Данилюк.

Свого часу Коломойський кинув фразу, яку тепер йому часто згадують, назвавши тих, хто платить за все, лохами. Тепер потрібно дочекатися, кого наша влада призначить лохом, який заплатить за борги банку.

Валентина БАЦА.

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