Змалечку — до занять фізкультурою

У старшій групі Залозецького дитячого садочка на Зборівщині відбулися змагання з човникового бігу та стрибків у довжину з місця. Очолюваний Богданом Омельчуком селищний комунальний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» приурочив старти найменших до Дня Святого Миколая і Новорічно-різдвяних свят.

Дітвора тривалий час старанно готувалася до перших у своєму житті змагань. Тож і не дивно, що всі двадцять п’ять вихованців групи в присутності батьків і рідних постаралися виступити якнайкраще, продемонструвати, які вони швидкі та спритні.

На згадку про перші в житті змагання їхнім учасникам дісталися відзнаки і призи від Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву Богдана ОМЕЛЬЧУКА