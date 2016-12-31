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31.12.2016 автор:  Богдан Дікальчук

Змалечку — до занять фізкультурою

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У старшій групі Залозецького дитячого садочка на Зборівщині відбулися змагання з човникового бігу та стрибків у довжину з місця. Очолюваний Богданом Омельчуком селищний комунальний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» приурочив старти найменших до Дня Святого Миколая і Новорічно-різдвяних свят. 

Дітвора тривалий час старанно готувалася до перших у своєму житті змагань. Тож і не дивно, що всі двадцять п’ять вихованців групи в присутності батьків і рідних постаралися виступити якнайкраще, продемонструвати, які вони швидкі та спритні.

На згадку про перші в житті змагання їхнім учасникам дісталися відзнаки і призи від Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву Богдана ОМЕЛЬЧУКА

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