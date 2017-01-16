Адреси відпочинку

Драмтеатр

14 і 19 січня вашій увазі музична комедія М. Гоголя у сценічній редакції В. Жили «Ніч перед Різдвом». 15 січня актори зіграють музичну комедію «Летюча миша» за однойменною оперетою Й. Штрауса. Поч. о 19.00. 15 січня на сцені театру українська народна казка «Рукавичка». Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 15 січня, на дитячий новорічний ранок «Новий рік — чарівник!» Поч. о 12.00 і 14.30.

«Палац кіно»

До 24 січня в показі стрічки «Осінні спогади» (15.00) і «Чунгул» (17.15).

Художній музей

До кінця січня діятимуть виставка різдвяних листівок із фондів музею та виставка-конкурс художників-аматорів Тернопільщини.

Філармонія

17 січня о 18.30 відбудеться різдвяний концерт за участі творчих колективів і солістів філармонії. А 19 січня о 18.30 вашій увазі концерт академічної хорової капели «Орея» (м. Житомир).

«Березіль»

13-14 січня відбудуться благодійні вистави для дітей. Поч. об 11.00 і 14.00. Творчий вечір Ірини Федишин пройде 17 січня (19.00). А на «Лемківський Йордан» завітайте 19 січня (15.00).

Театральний майдан

Парад вертепів і різдвяний концерт «Нова радість стала» розпочнуться 15 січня о 14.00.

Набережна ставу

Освячення води з нагоди свята Богоявлення Господнього відбудеться 19 січня о 12.00.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки