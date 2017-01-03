БЕЗНАДІЯ. «Якщо не боятися подивитися правді у вічі, — зазначає «Високий Замок», — то зустріч і переговори Савченко з ватажками «ДНР» і «ЛНР» за участі ро-сійського ФСБ — ніщо інше, як державна зрада. Після таких рандеву Савченко має не прес-конференцію давати, а покази в СБУ. Але проукраїнська влада потрапила у складну ситуацію. Видно, що на Банковій не лише глибоко шоковані діями Савченко, а й розгублені. Не знають: що з цим робити. Якби весь світ її не визволяв, якби не поспішили дати їй зірку Героя України, було би простіше називати речі своїми іменами. А тепер будь-які «наїзди» на мадам народного депутата і вона, її прихильники та куратори трактуватимуть як політичні переслідування… Але як би важко це рішення не давалось.., влада мусить поставити Савченко і її кремлівських чи прокремлівських кураторів на місце. Щоб не було пізно…»



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БЕНКЕТ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Державна фіскальна служба 21 грудня достроково зустріла Новий рік в окремому павільйоні столичного «Експоцентру», який, за звичкою, більшість називає ВДНГ. Обурливим є те, що в час фактично поголовного зубожіння населення України, війни на сході країни фіскали дозволяють собі розкішний корпоратив. У «гулянці», яку відкрив особисто голова ДФС Роман Насіров, узяло участь близько тисячі співробітників (усього за штатом деефесників — 2186). Їжа була від «Міровой карти», розважалися завдяки шоу «Вартові мрій» та виступам поп-зірок.

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А ТИМ ЧАСОМ… Згідно з електронною декларацією пана Насірова, він має 1,16 мільйона доларів, 450 тисяч євро та 4,35 мільйона гривень. У його дружини Катерини Глімбовської — 320 тисяч доларів, 240 тисяч євро та 3,1 мільйона гривень готівкою. Ще головний фіскал власник 20 земельних ділянок у с. Количівці на Чернігівщині та п’яти ділянок у Козині на Київщині, є і квартира в Києві площею 157 квадратних метрів. Ще чотири квартири у Києві записані на його дружину. Крім того, голова ДФС — власник двох будинків у Київській області: один у Козині (414 кв. м), другий — у Віті-Поштовій (199 кв. м). Тяжко працює чоловік, ой тяжко…

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ШАЛЕНІ ПОЧУТТЯ. Нова система укладання шлюбного союзу за 24 години нині діє уже в семи регіонах: в Одесі, Миколаєві, Херсоні, Львові, Маріуполі, Сіверськодонецьку та Києві. За словами міністра юстиції України Петра Петренка, з початку цього року зареєстрували близько 500 тисяч українських молодих пар. З них оформили законний шлюб за добу три тисячі закоханих пар. Розцінки на «шлюб за добу» у різних містах різняться. Так, у Києві, Львові та Одесі оформити відносини за 24 години можна в середньому за п’ять тисяч гривень. Зате у містах, які розташовані у безпосередній близькості від зони АТО, вартість оформлення шлюбу за добу коштує не більше 150 гривень.

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УКРАЇНЦІ Б’ЮТЬ ТРИВОГУ. Об’єд-нання українців Польщі (ОУП) закликало владу країни протидіяти проявам ворожого ставлення до української меншини в Республіці Польща і громадян України. В ОУП наголосили, що в Перемишлі не вперше під час публічних заходів спостерігаються антиукраїнські дії в рамках патріотичних урочистостей. В ОУП також повідомили, що серед організаторів маршу, де вигукували «Смерть українцям!», була організація «Табір великої Польщі» (OWP), яка взяла на себе відпо-відальність за знищення восьми українських місць пам’яті в 2015—2016 роках, а її члени не приховують проросійських симпатій та участі у військово-навчальних таборах Росії.

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УТРИМУЮТЬ ПОЛЬСЬКИХ ПЕНСІОНЕРІВ. Про це останнім часом багато пише преса сусідньої країни. «Українці рятують Управління соціального забезпечення Польщі» — лейтмотив тих публікацій. Населення країни невпинно старіє, молодь виїздить у пошуках кращого заробітку в країни Заходу, відпо-відно база внесків на соціальне страхування зменшується, а кількість пенсіонерів зростає. Тож виручають заробітчани зі сходу. За офі-ційними даними, кількість українців, які сплачують соціальні внески, за останній рік зросла на 70%. І в сусідній країні цим користають: торік тут видали дозвіл на роботу 813 тисячам українців, а за січень-вересень цього року — 938 тисячам наших співвітчизників.

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ЗАМАНЮЮТЬ У РОСІЮ. Жителі Вільнюса отримують на свої поштові скриньки листівки із запрошенням переселятися в Росію, де вказано, що рівень життя в Калінінградській області є утричі вищим, ніж у Литві. Посольство Росії визнало, що це воно поширює ці листи і що це є частиною державної програми зі сприяння добровільному переселенню співвітчизників, котрі проживають за кордоном, у Російську Федерацію. У такий спосіб російське посольство намагається оживити програму з переселення, яка була ухалена і затверджена В. Путіним ще у 2006 році, але провалилася.

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ЗДИРНИКИ. У ході перевірок Держпродспоживслужба встановила, що аптечні мережі не дотримуються рекомендованих державою відпускних роздрібних цін на лікарські засоби. Кожна із 17 інспекцій зафіксувала порушенння. Найбільші — в Миколаївській області: аптека, яка реалізує ліки бюджетним закладам, застосовувала роздрібні надбавки в розмірі сягала до 204,1% замість гранично допустимих 10 відсотків.

За інформаціями видань «Високий Замок», «Україна молода», «Сільські вісті», «Українська правда», «Експрес».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел