ОНОВЛЕННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ. Президент Петро Порошенко затвердив новий склад комітету Національної премії імені Тараса Шевченка. Його головою залишився письменник Юрій Щербак, а до складу комітету увійшли 24 діячі культури і мистецтва. Серед них — кінознавець Сергій Тримбач, письменник Сергій Жадан, художник Анатолій Криволап, актори Ада Роговцева, Наталія Сумська та Олексій Богданович, кінорежисери Сергій Буковський та Миро-слав Слабошпицький, хоровий диригент Микола Гобдич, поетеса Любов Голота, журналіст Юрій Макаров, співак Тарас Петриненко… Термін повноважень новообраних членів — три роки. Раніше було дев’ять номінацій Шевченківської премії. Починаючи з 2017-го премію присуджуватимуть у п’яти номінаціях: літературі, публіцистиці, журналістиці; музичному мистецтві; театральному мистецтві; кіномистецтві; візуальному мистецтві. Розмір Шевченківської премії в 2016 році становив 192 тисячі гривень.

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«3200» СПРОВОКУЄ ІНФЛЯЦІЮ. За рахунок чого уряд підвищить мінімальну зарплату до 3200 гривень? Відомий економіст Андрій Новак пояснює: «Перше й головне джерело — скорочення працівників, що вже відбувається, і відбуватиметься ще швидшими темпами. А тим, хто залишиться на роботі, можна спокійно підняти зарплату. Друге — інфляційний ефект… І саме для цього уряд разом із Нацбанком продовжують девальвувати гривню. Зараз девальвація гривні абсолютно штучна, не має під собою жодних економічних причин!»

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СЕРЕД КРАЩИХ МАРОК — НАША. Поштовий блок №140 «Князівський рід Острозьких XIV—XVII ст.» 2015 року випуску із серії «Славетні роди України» посів друге місце у престижному міжнародному конкурсі Nexo Fil «Найкраща марка світу 2015» у категорії «Поштові блоки». Про це повідомляє сайт «Укрпошти». Блок складається з трьох марок: Василь Костянтин Острозький. 1526—1608», «Гальшка (Єлизавета) Острозька. 1539—1582» та «Костянтин Острозький. 1460—1530». Марки створив художник Володимир Таран.

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В УПЦ (МП) ЗВІТУЮТЬ ПРО ЗРОСТАННЯ. Так, на підсумковому у 2016 році засіданні священного синоду зазначалося, що в УПЦ Московського патріархату торік прийняли постриг 200 нових ченців та черниць і створено три нових обителі. Загалом у церкві нараховується уже 4318 монахів, зросла і кількість парафій: у 2016-му вона перетнула позначку 12 тисяч громад. Незмінною залишилася кількість єпархій та правлячих у них архієреїв. А ось кількість вікаріїв зросла з 29 до 33-х.

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У В’ЯЗНИЦЯХ ОКУПАНТІВ — ТИСЯЧІ УКРАЇНЦІВ. Кримська правозахисна група нагадала, що за період окупації з Криму у виправні установи Російської Федерації вивезли не менше 2200 громадян України, які перебували в ув’язненні, з них 240 — жінки. Більше того, в установах пенітенціарної системи окупованого Криму зафіксовано два випадки смерті громадян України. До слова, у листопаді український проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)» підтримали 73 країни, 23 були проти (серед них — Росія і Білорусь). Уперше в документі ООН Росію було названо державою-окупантом, а АРК та місто Севастополь — тимчасово окупованою територією.

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ЧЕКАЮТЬ НАШИХ РОБІТНИКІВ. Ізраїль потребує українських спеціалістів із будівельних конструкцій та металів, плиточників, штукатурів, і з цією метою готовий надати 20 тисяч робочих віз. Процедура відбору кандидатів проводитиметься спільно ізраїльськими та українськими експертами на базі Держслужби зайнятості. Як зазначається, наші будівельники високо цінуються на ринку праці у світі.

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У КИТАЇ ЗБУДУЮТЬ НОВИЙ «ТИТАНІК». Тут відбулася урочиста церемонія облаштування місця для кіля на корабельні, що має збудувати копію легендарного британського судна «Титанік». Він будуватиметься як частина ексклюзивного курорту. Тут відпочивальникам надаватиметься можливість відчути себе пасажирами «Титаніка» і навіть імітуватимуть момент катастрофи гігантського судна за допомогою спеціальних стимуляторів.

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ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО СНІГ? Із позиції науки сніжинка — це кристал, а точніше, плоска проекція зірчастого багатогранника. Відомо понад 130 типів таких багато-гранників, вони утворюються в хмарах. Коли молекули, з яких складаються краплини води, під впливом низької температури кристалізуються, утворюється шестикутна структурна решітка, тобто лід. Початкова форма кожної сніжинки — це ідеальна шестикутна призма. Але в процесі росту вона обростає шістьма відгалуженнями — по одному на кожен кут. Та немає двох однакових сніжинок, і це пов’язано з тим, що ріст кожної є результатом впливу довкілля. Кожна із сніжинок — це джерело інформації про ту хмару, яка її породила. Що більше у хмарі хімічних речовин, то більше їх випаде із снігом на землю. Хімічний склад снігу, такого білого і пухнастого, це сполуки азоту, сірки, заліза, ртуті, хрому… Такий наслідок техногенної діяльності людини.

За інформаціями видань «Україна молода», «Високий Замок», «День», RISU, «Сільські вісті», «Експрес».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел