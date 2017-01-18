ЯКУ МАЄМО ВЛАДУ. «Хтось переконує, що нинішня влада гірша, ніж була за Януковича. Це не так. Нині ми маємо ту ж владу, що й була до Революції. Лише персоналії помінялися. Чому навіть у найдемократичніших країнах світу постійно змінювана влада боїться порушувати закон і красти? Бо ті, які прийдуть їм на зміну, всіх злочинців посадять. Ким би вони не були. Їм це просто вигідно. Якщо ж влада не помінялася, а змінилися тільки люди при владі, то тоді матимемо те, що нині маємо в Україні. Практично нікого не посадили. Втім, кому треба, відверто дали втекти за кордон. Уся минула судова влада на місці, і навіть головного «підрахуя» не можуть не те що посадити, а навіть відсторонити від посади, тобто від влади. Це і є найголовнішим показником того, що у нас влада Януковича, але без Януковича…» Так вважає учений і публіцист Петро Масляк.

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НЕМА ПАТРІОТІВ БІЛЯ КЕРМА. Це засвідчує опитування Центру Разумкова. Так, 51,3% респондентів не вважає патріотом Президента України Петра Порошенка, 53,5% та 53% опитаних відповідно не бачать відданості Батьківщині у прем’єра В. Гройсмана та голови Верховної Ради А. Парубія. Ще менше схильні довіряти секретареві РНБО О. Турчинову. Водночас майже 74 відсотки респондентів називають патріотами військових та добровольців, які беруть участь в АТО.

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ДЕРЖАВНІ ПОВІЇ. Глава ЮНЕСКО Коїчіро Мацуура стверджує: «І хоча розмір чиновницького апетиту прямо пропорційний статусу на ієрархічній драбині влади, будь-який чиновник-корупціонер — уже точно державна повія». Навіть важко уявити, скільки таких у нас.

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РОКОМ ЙОСИФА СЛІПОГО оголосила 2017-й Українська греко-католицька церква. 17 лютого виповниться 125 років з дня народження Патріарха. Він прийшов у світ 1892 року в селі Заздрості нині Теребовлянського району і від рядового священика піднявся до першоієрарха УГКЦ, Верховного архієпископа Львівського і митрополита Галицького. Церква закликає своїх вірних услід за Патріархом уповати на Бога «у змаганні зі світом і собою» — і Господь допоможе.

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ЧОГО НАВЧИЛА НАША АННА ФРАНЦУЗЬКИЙ ДВІР? 1044 року французьке посольство вперше приїжджає до Києва і просить князя Ярослава віддати доньку Анну за їхнього овдовілого короля. Князь відмовив, бо мав пропозицію від іншого короля. Через чотири роки французи повертаються на чолі з католицьким єпископом і знову сватають князівну. Цього разу князь Київський погоджується. Тогочасний Париж справив негативне враження на царівну Київську. Брудне село, населення якого становило 12000 (за іншими даними — 15000) осіб. Існує лист Анни до батька, де вона скаржиться, в яку темну і варварську країну він її відіслав. Саме Анна навчила французький двір читати і писати. Вона привезла із собою столові прибори і змусила двір ними користуватися. До того часу французи не бачили такої дивини і їли руками. Анна була шокована відсутністю лазень — французи не милися! Власне вона ввела нову, не відому їм, звичку купатися.

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РОБІМО ВИСНОВКИ. Королева Анна привезла до Франції не лише дорогоцінний посаг, а й високу культуру. Її тут шанували і поважали. Папи Миколай ІІ та Григорій VII писали до неї листи, в яких висловлювали шанобливу повагу. Папа Миколай ІІ відзначав доброту, благодійність, побожність Анни, просив її впливати на Генріха І. Неповних тисячу років тому до Києва їздили посольства з Європи і на колінах благали віддати княжу дочку за французького короля. Нині ситуація змінилася. Тепер Україна просить про допомогу в Європи. Тож варто пам’ятати: доки Україна буде вправно керувати своїми теренами, як це було тисячу років тому, то й сусіди з повагою ставитимуться до нашої держави.

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ДИПЛОМАТАМИ КЕРУЄ ХРИСТЯ. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо переформатував уряд і призначив канадку українського походження Христю Фріланд на посаду міністра закордонних справ. До цього вона очолювала міністерство торгівлі. 48-річна Фріланд чи не єдина в кабінеті міністрів Трюдо, яка відома на міжнародній арені та має добрі закордонні зв’язки. Вона була в групі канадських чиновників, які виступили за введення санкцій проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію проти України. Через це пані Фріланд та ще 12 канадських високопосадовців були позбавлені права в’їзду на територію РФ. Персоною нон-грата в Росії вона залишається і досі.

За інформаціями видань «Сільські вісті», «Україна молода», RISU, «Маловідома історія», «Високий Замок».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел