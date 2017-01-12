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12.01.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Два звіти відмінили

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Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Внесеними змінами до Податкового кодексу та інших законодавчих актів з першого січня 2017 року відмінено подачу звітів 1—РА та 1—РТ. 

Згадані звіти про обсяги виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів раніше подавали суб’єкти господарської діяльності (як юридичні, так і фізичні особи), які мають ліцензії на виробництво та реалізацію алкогольних і тютюнових виробів.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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