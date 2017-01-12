Два звіти відмінили

Нагадування від Тернопільської ОДПІ. Внесеними змінами до Податкового кодексу та інших законодавчих актів з першого січня 2017 року відмінено подачу звітів 1—РА та 1—РТ.

Згадані звіти про обсяги виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів раніше подавали суб’єкти господарської діяльності (як юридичні, так і фізичні особи), які мають ліцензії на виробництво та реалізацію алкогольних і тютюнових виробів.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1 чи телефоном 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ