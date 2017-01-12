Капітан, капітан, усміхніться!

Без поразок не буває перемог. Цю давню і передусім спортивну мудрість не можна не згадати після завершення сьогоднішньої жіночої естафети на п’ятому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу.

Усі четверо українок сповна віддалися боротьбі, але на завершальному відрізку четвертого етапу, як і чоловіки напередодні, виявилися четвертими зайвими в квартеті претендентів на три комплекти нагород. Нікому з конкуренток, так само як і Олені Підргушній, нерви на вогневих рубежах не зрадили. Але за сьогоднішнього фізичного стану капітанові нашої жіночої збірної, на жаль, не під силу випередити лідерів збірних Німеччини та Норвегії Лауру Далмайєр з Марте Олсбю та колишню лижницю з Франції Селью Амоньє.

Ні краплини натяку на докір олімпійській чемпіонці в цих словах, звісно ж, немає. Навіть не набравши ще оптимальних кондицій, наша досвідчена землячка вела боротьбу за «бронзу» до останніх метрів дистанції. Однак відсутність «другого дихання», яким відзначалася минулого сезону після повернення у великий спорт, так і не дозволила випередити Марте Олсбю. Хто за такої фінальної сцени естафети може себе картати, так це саме норвежка. Не тільки здалася під натиском Далмайєр, а й «срібла» не втримала, віддавши його француженкам.

Молодці і троє інших українок. На стартовому етапі Ірині Варвинець виявилося під силу не програти більше шістнадцяти секунд другому місцю (з фінкою Кайсою Макаряйнен ніхто і не пробував сперечатися), іншій олімпійській чемпіонці Юлії Джимі навіть з двома використаними запасними патронами під силу нині вивести збірну до трійки лідерів. А наймолодша в цій компанії, ще одна тернопільська стріляюча лижниця Анастасія Меркушина, яка через два дні, 14 січня, відзначатиме 22-й день народження, без сумніву, заслуговує окремого компліменту.

Можливо і мають слушність ті, хто стверджує про надмірні хвилювання спортсменки під час першого свого сезону в компанії елітних біатлоністів. Але перед естафетними перегонами донька Ірини та Олега Меркушиних, здається, про них забуває. В словенській Поклюці на завершальному четвертому етапі допомогла команді виграти єдину поки що для українців «бронзу». А сьогодні навіть Юлію Джиму перевершила, передавши естафету Олені Підгрушній другою.

Одне слово четверте місце жіночої збірної — аж ніяк не повинно розчаровувати. Дівчата знову продемонстрували, що навіть попри наявні в кожної ті чи інші проблеми готові до серйозної боротьби в естафетах.

У п’ятницю і суботу, 13—14 січня, п’ятий етап Кубка світу в Рупольдингу продовжиться спринтерськими перегонами. У завтрашній чоловічій гонці, як щойно стало відомо, візьме участь і Дмитро Підручний, який вирушить на дистанцію 23-м. Разом з капітаном тренери заявили також решту стріляючих лижників з головного складу національної команди — Володимира Семакова (№5), Сергія Семенова (№11), Артема Приму (№45) і Віталія Кільчицького (№92).

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