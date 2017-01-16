Колір значення не має

Фахівці управління податків і зборів з фізичних осіб Тернопільської ОДПІ нагадують, що доходи фізичних осіб за зданий брухт кольорових металів, вторинної сировини, побутових відходів, а також від проданого Національному банкові України брухту дорогоцінних металів як у 2016-му, так і в цьому році оподатковуватися не будуть. З нового року, згідно з внесеними змінами до Податкового кодексу, не підлягатимуть оподаткуванню і доходи від здачі брухту чорних металів (код 7204 УКТ ЗЕД).

Однак в інспекції просять не забувати: якщо реалізація та заготівля брухту носить систематичний характер, громадянам потрібно зареєструвати свою підприємницьку діяльність в установленому законом порядку та сплачувати належні платежі до бюджету.

Детальніші консультації — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вулиця Білецька,1 чи телефоном: 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ