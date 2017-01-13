Правова допомога — безкоштовно

Уже четвертий рік у Тернопільській області діє Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. За інформацією комунікатора центру Софії Пасічник, у нашому краї з липня 2015-го почали функціонувати також три місцевих центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги — в Тернополі, Кременці й Чорткові. З вересня минулого року в кожному районі запрацювали і бюро.

Тут можна отримати юридичну консультацію, доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції і послуг адвокатів та ін. Варто зазначити, що безоплатна вторинна правова допомога передбачає захист, представництво інтересів особи у судах чи інших органах, складення процесуальних документів. Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, допомога в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги і медіації, а також складання заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних документів) становить безоплатну первинну правову допомогу.

«Регіональний центр забезпечує участь захисника у випадках затримання особи, під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у кримінальних справах, — пояснює Софія Пасічник. — Місцеві центри і бюро правової допомоги — у цивільних та адміністративних справах. Місцеві центри також надають послуги адвокатів окремим категоріям потерпілих і свідків у кримінальних провадженнях. Що стосується бюро, які працюють із першого вересня минулого року, то кількість зареєстрованих звернень громадян станом на 14 листопада у Бережанах, до прикладу, становить 166, з них адвоката потрібно було шістьом, у Козовій зареєстровано 111 звернень, Підволочиську — 127, Теребовлі — 89 (29 потрібна була вторинна правова допомога), Зборові — 173, Шумську — 238, а в Монастириській — 301 звернення, 19 особам знадобився адвокат».

Софія Пасічник зауважує: на безоплатну вторинну правову допомогу мають право не всі громадяни, а лише пільгові категорії населення. Їх перелік визначено статтею 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». «Закон віднедавна зазнав змін: тепер до пільгових категорій зараховують і внутрішньо переміщених осіб і осіб, які донедавна тільки претендували на отримання такого статусу, — каже комунікатор центру. — А також особи, які претендують на отримання статусу учасника бойових дій. Що важливо, безоплатну вторинну правову допомогу надаватимуть ветеранам війни, в тому числі учасникам бойових дій, іншим особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» не лише в частині їх соціального захисту, а й з будь-яких інших питань. Також змінилися підходи до визначення рівня малозабезпеченості. Послуги адвоката для осіб, зазначених у статті 14, є безкоштовними».

За безоплатними правовими консультаціями жителі Тернополя і району можуть звертатися до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7. Контактний телефон: (0352) 52-15-20. Більш докладну інформацію можна знайти на офіційному сайті Регіонального центру (http://ternopil.legalaid.gov.ua). За єдиним номером системи безоплатної правової допомоги в Україні 0 800 213 103 можна уточнити контакти центрів та бюро по всій території держави, дізнатися про види безоплатної правової допомоги, гарантованої державою, та як її можна отримати.

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