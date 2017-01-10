Розпочали рік із доброчинності

Цей рік колектив Заліщицького районного будинку дитячої та юнацької творчості розпочав із акції «Вареники для воїнів АТО». Улюблену страву чоловіків для захисників запропонував приготувати волонтер Ігор Федірко.

Працівники закладу, батьки учасників танцювального колективу «Усмішка» Ірина Олексюк, Наталія Ільків та Оксана Микитчук із донечками Анею, Танею, Іринкою і Віталінкою ліпили вареники з картоплі й капусти. Допомогли продуктами і представники місцевої влади.

Готували страву на кухні школи №2 Заліщик мати воїна АТО Юрія Середи пані Ярослава. Опісля волонтери Ярослав Гринишин, Ігор Федірко й учасник асоціації «Італія-Україна. Майдан» Роман Сторожук повантажили розклали вареники у відерця, повантажили їх в автомобілі й вирушили в зону АТО.

Працювали ми злагоджено, в піднесеному настрої, адже розуміли, що робимо важливу справу. Поки наші родини в теплі зустріли новий рік і Різдво Христове, там, на сході, бійці виборюють для нас мирне і щасливе майбутнє. Їм у ці свята особливо хочеться відчути тепло сімейного вогнища, нашу підтримку і допомогу.

Іванна СТРУБІЦЬКА

м. Заліщики.

Світлини Ігоря БОДНАРА