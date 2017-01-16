Розваги на будь-який смак

Ось і завершилася найвеселіша і найцікавіша пора для дітвори — зимові канікули. Дивовижні новорічно-різдвяні дійства та активний відпочинок надовго запам’ятаються і тернопільським школярам.

Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення, скажімо, нещодавно організував для них справжнє свято зимових розваг на універсальному спортивному майданчику ЗОШ №19. На вулиці братів Бойчуків лунала весела музика, юні фізкультурники взяли участь у веселих спортивних іграх, відгадували загадки на святкову тематику. А родзинкою забав стали «Круті віражі» — сімейні перегони на санчатах.

Удосталь же награвшись, дітлахи, використовуючи фарби, власноруч чи разом з батьками ще й створили свою «Зимову казку» на снігу. За допомогу в організації і проведення свята центр щиро вдячний депутатові міської ради Ігореві Турському, педагогічному колективові ЗОШ №19 та своєму доброму партнерові — торговій марці «Ласунка».

І хоча зимові канікули вже завершилися, зимові розваги тернопільських школярів тривають. Протягом січня працівники Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення завітають у гості і до дітей з інших мікрорайонів. Приєднуйтеся!

Фото Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення