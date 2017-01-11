ЩОБ СМАЖЕНИЙ ПІВЕНЬ НАС НЕ КЛЮВАВ

НОВИЙ РІК ЗА СХІДНИМ КАЛЕНДАРЕМ, ЯКИЙ ЧИМАЛО УКРАЇНЦІВ ПОВАЖАЮТЬ, — РІК ВОГНЯНОГО ПІВНЯ. ВІРИТЬ ХТО У ПІВНЯЧІ ПРИКМЕТИ ЧИ НІ — СПРАВА ОСОБИСТА. ОДНЕ ЗРОЗУМІЛО, НАПЕВНО, ВСІМ: ПРОСТИМ ДЛЯ НАС ВІН НЕ БУДЕ. АЛЕ Й ЗНЕВІРЮВАТИСЯ НЕ ВАРТО. АДЖЕ МИ, УКРАЇНЦІ, РАДШЕ ЗГОДНІ СЕБЕ ГАНИТИ, АНІЖ ХВАЛИТИ. КАЖЕМО, ЩО ПОКИ СМАЖЕНИЙ ПІВЕНЬ НАС НЕ КЛЮНЕ, НЕ РУХАЄМОСЯ.

Є тут дещиця правди, бо й війна на сході стала тим «півнем», який, на жаль, тепер постійно клює. Тож завдяки чи всупереч — рухаємося. Так, попри всі біди у 2016-му, Україна й українці досягнули успіхів. У космос полетіли три ракети з нашими двигунами, також в космос відіслали турецький супутник, у якому четверту ступінь для ракети виготовили в нашій країні, з вантажем для Міжнародної космічної станції піднялася ракета Аntares, яку відірвала від землі перша ступінь, виготовлена у нас. Компанія Vega — один з найбільших представників фіксованого телефонного зв’язку, широкосмугового доступу до мережі Інтернет і передачі даних — вивела на орбіту супутники Googlе, до розробки двигунів яких долучилася Україна.

Небагато держав можуть похвалитися розробками літаків: АН-132 — новий український літак, який був виготовлений усього за півтора року. Це безумовний успіх. Швидкісний гвинтокрил VV-2 створила київська компанія фактично за кілька місяців. Україна відновила виробництво легендарного АН-22 — «Антея», який тепер регулярно перевозить вантажі по всьому світові.

Молоді українські вчені перемогли на конкурсі NASA. Перемога на пісенному конкурсі «Євробачення» Джамали надихнула всю країну. Ми можемо по-справжньому пишатися своїми спортсменами-паралімпійцями. Паралімпійська збірна України привезла з Ріо-де-Жанейро 117 медалей і зайняла третє місце в світі. При цьому в фінальному медальному заліку Паралімпіади—2016 українці змогли обігнати США. Крім медалей, наші співвітчизники встановили безліч світових рекордів.

Любителі боксу можуть пишатися досягненнями нашого співвітчизника Олександра Усика, який цього року виборов звання чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO. У поєдинку проти Кшиштофа Гловацьки український боксер впевнено здобув перемогу. Із 11 боїв він переміг нокаутом 10 разів! Українець Василь Ломаченко завоював титул чемпіона світу в другій напівлегкій вазі, а пізніше цей титул захистив.

На Міжнародному конкурсі пленерного живопису, який проходить під егідою ЮНЕСКО, житель Ужгорода Петро Свалявчик отримав одну з трьох престижних премій. Український портретист був визнаний одним з найкращих художників світу. Студія з Дніпра здобула премію MTV за кліп з найкращими візуальними ефектами, створений для одного з британських гуртів. 2016-го був знятий перший український 3D мультфільм «Микита Кожум’яка», який вийшов на екрани 18 країн світу. Для нашого кіноматографа 2016-й став рекордним — у прокат вийшли 30 українських фільмів.

У травні 2016 року в конкурсі Nasa приз глядацьких симпатій дістався українському проекту марсольота MarsHooper, особливістю якого є використання сухого льоду замість палива.

Український фотограф Олексій Фурман став володарем гран-прі міжнародного фестивалю IAFOR Documentary Photography Award. Його проект «Життя після поранення» був визнаний найкращим.

Окрім цього, згідно з аналізом Expat Insider 2016 Україна зайняла п’ятнадцяте місце в рейтингу найбільш гостинних країн у світі. Хіба це не привід для гордості?

Зрештою, торік ми зібрали рекордний урожай. Україна стала одним з найбільших експортерів пшениці в ЄС. Звичайно, хотілося б, щоб не лише пшеницю — сировину, а й готову продукцію ми експортували за кордон. Віриться, що з часом так і буде. Якщо не чекатимемо, поки нас клюватиме смажений півень.

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел