Торт не для політики

На свята можна сі побавити троха з пляцками. Правда, перед Різдвом то тяжко зробити, бо тоди роботи купа. А таково ближче до остатних свят, то часу стає, як на мене, трошка більше. Ковбаси вудити не тре, шинки теж, хіба що кутю на Свят-вечер доварити, наліпити вареників і накрутити голубців. А, ну і пампухів свіжих насмажити. Якщо не залипнете коло телевізора, то часу лишається не тілько на складні пляцки, а й на коляду і щедрування. Я би радив і нашим політикам нинька менше балакати, а більше колядувати. Може, добріші би стали і трошка задумалисі, для чого на світі жиют і кому служити мают. А то все балакают та й балакают. І язик не заболит.

Нинька нам не до політики. Нинька рихтуємо такий-во торт.

Для сирного тіста нам тре дві яйци, шклянку цукру, дві столових лижки сметани, стілько ж какао, 250 грам сира і три столових лижки крохмалю. Яйці збиваємо з цукром, додаємо сметану, крохмаль, поступово сир і вкінци — какао. Викладаємо в змащену олією бляшку і печемо півгодини в духовці, розігрівши її до 180 градусів. Готовий корж охолоджуємо і нарізаємо кубиками розміром їден на їден сантиметр. Далі беремсі за чоколядове тісто. Для него нам тре штири яйци, шклянку цукру, пів чайної лижки поташу, погашеного оцтом, дві столових лижки сметани і стілько ж згущівки та какао, ще й півтори шклянки муки. Так само робимо: яйці збиваємо з цукром, додаємо сметану і згущівку, в них — поташ і какао, потім поступово додаємо муку і файно вимішуємо. Печемо корж 40 хвилин, студимо і розрізаємо на три паляниці. Теперка беремсі за крем. Штири яйци збити з двома шклянками цукру, додати штири столових лижки муки і півлітри молока. Всьо вимішати і поставити на парову баню, поварити кілька хвилин. Далі остудити, додати розм’якле масло (500 грам), збити. Можна додати в крем порізаний чорнослив і кришки з коржів. Додаємо в масу порізаний кубиками сирний коржик й акуратно перемішуємо. Теперка складаємо торт докупки: на першу чоколядну паланицю викладаємо половину крему, накриваємо другим коржем, покриваємо його рештою маси і накриваємо третим. Поверха торт можна поляти розтопленою чоколядою і посипати кокосовою стружкою. Дати сі настояти кілька годин, а тим часом наварити кисілю чи запашного чаю і можна приступати до наминання. Но не забудьте перед тим файно пощедрувати — апетит виросте, як на дріжджах.

Смачного!

Ваш пан ЮЗЕК.

Ілюстрація Миколи Пилиповича