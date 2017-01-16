Удома і стіни допомагають

Споруджений в Яворові Турківського району на Львівщині Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України вперше став ареною проведення етапу Кубка світу з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами зору. Під час перегонів, які урочисто відкрилися минулого четверга, 12 січня, і завершаться найближчої п’ятниці, 20 січня, свою майстерність продемонструють сто двадцять атлетів з вісімнадцяти країн.

Українці, звичайно ж, постаралися вразити гостей традиційною для себе гостинністю. Але на добре знайомих трасах поступатися не збиралися, аби зайвий раз підтвердити давню мудрість про те, що вдома і стіни допомагають. І вже в перший змагальний день, коли в лижних перегонах визначалися лауреати на середніх дистанціях, упевнено захопили лідерство в командному заліку. Із шести комплектів нагород завоювали дві золоті, три срібні і чотири бронзові медалі. Ще по одному «золоту» дісталося паралімпійцям Південної Кореї, Франції, Німеччини та Австрії, два «срібла» виграли сусіди з Білорусі та одне — лижник з Фінляндії, по одній «бронзі» — мужні духом атлети з з Японії і Китаю.

А для тернопільських прихильників зимових видів спорту приємною, однак уже аж ніяк не сенсаційною, зважаючи на перемогу в одній з біатлонних дисциплін під час стартового в цьому сезоні етапу Кубка світу, стала звістка про успіх сімнадцятирічного учня школи-колегіуму імені Йосифа Сліпого Тараса Радя. У чоловічій категорії сидячи підопічний заслуженого тренера України Віктора Федорчака виборов третє місце, поступившись на дистанції п’ять кілометрів тільки корейцю Сін Ей Х’яну і співвітчизнику Максимові Яровому.

Далі індивідуальні гонки на довгі дистанції довелося через несприятливі погодні умови перенести з минулих суботи на неділю. Наші земляки виступили не менш упевнено, вигравши з шести комплектів нагород уже три «золота», два «срібла» і чотири «бронзи». Щоправда, наймолодшому в збірній України Тарасові Радю наставники дали перепочинок, пам’ятаючи ще й про його майбутні старти в біатлоні. А сьогодні, 16 січня, коли змагальна програма лижників завершувалася спринтами, Тарас непогано виступив і на дистанції 900 метрів, фінішувавши відразу за призерами — четвертим.

Уже завтра, 17 січня, розпочнуть суперечку біатлоністи. І знову серед претендентів на нагороди (стукаємо по дереву, аби ж не наврочити) буде вихованець тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ «Інваспорт» Тарас Радь.

На фото: лауреати лижних перегонів на п’ять кілометрів у чоловічій категорії сидячи Максим ЯРОВИЙ, СІН ЕЙ Х’ЯН і Тарас РАДЬ; перед стартом для Максима ЯРОВОГО і Тараса РАДЯ (справа) гаряча кава — саме те, що необхідно.

Фото із сайту Національного комітету спорту інвалідів України