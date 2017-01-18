ВЕРТЕПНІ ДІЙСТВА І ЩЕДРІВОК ПЕРЕДЗВІН

Цілий рік ми очікуємо цієї новорічно-різдвяної казки з її персонажами, діями, сценами. І разом з малечею самі поринаємо в дитинство, де все ще правдиве, щире, світле, не затьмарене викликами дорослого життя. Ще не стих відгомін того другого празника, святого Василя, як біля яскраво прибраної ялинки на Театральному майдані в Тернополі розпочалася нова вистава. Минулої неділі сюди, до головного символу свят, з’їхалися фольклорно-етнографічні колективи, щоб продемонструвати перед жителями обласного центру свої творчі набутки. Свято зимового календарно-обрядового фольклору в нас стало традиційним, тож до нього аматори готуються протягом усього року.

Та ось дивина: і тема нібито стара, як світ, і сюжети того дійства вже давно співані-переспівані, та це чомусь не набридає, повертається до нас новими гранями творчості, зблискує в незвичному сяйві барв народного одягу, захоплює глибиною виконавської майстерності. Погляньте, який багатий і біблійними героями, і старанно підібраними атрибутами з посохами, різдвяною зіркою і шопкою вертеп із Ренова, що на Зборівщині. Раптом цю монументальність пом’якшує зграйка дівчаток у барвистих хустках, що, мов ластівки з їхніх щедрівок, випурхнули на підмостки. Це учасниці дитячого хору «Голосинка» із Жукова на Бережанщині. Викликають повагу і якусь зворушливість своєю вірністю традиціям народної духовності та активністю в щорічних оглядах різдвяних вертепів «Нова радість стала» учасники театрального колективу «Писанка» із села Мовчанівки Підволочиського району та народного аматорського обрядово-фольклорного ансамблю «Корса» з Конюхів на Козівщині. Перекликаються, немов хто кого переспіває, дзвінкими голосами фольклорно-етнографічний колектив «Андрузькі молодиці» із села Малої Андруги на Кременеччині та дівочий хор із Соколова Бучацького району. Від них не відстають і «Борщівські молодички» з Лановеччини та аматори народного ансамблю «Оберіг», що приїхали на свято із Жабинців Гусятинського району. По-своєму колоритними і неповторними в творчості постали перед тернополянами колективи з Чернелева-Руського Тернопільського і Кам’янок Підволочиського районів. Підгаєччину представляв фольклорний колектив села Рудників. Дарма, що в ньому лише три жінки — Марія Кирик, Ганна Марущак, Надія Ковтун, та й вони були яскравими квітками у великому різдвяному вінку. На святі виступили чотирнадцять колективів з різних регіонів Тернопільщини.

Під час дійства відбулося також відзначення тих, хто коштами, хто ентузіазмом та організаторськими здібностями, хто ефектним освітленням, дизайнерським смаком та видумкою приклалися до створення в нашому місті справжньої новорічної казки. Серед них — представники приватних і комунальних підприємств, шкіл, творчих колективів. Міський голова Сергій Надал нагородив кого премією, кого почесною відзнакою чи грамотою. Та особлива подяка була творцям дідухів-велетнів, які стали окрасою вертепного дійства в столиці нашої держави Києві — майстрам з обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді під керівництвом Ярослава Осадци та членів його родини. А свято біля ялинки продовжувалося аж до вечірньої зіроньки. Фольклорні колективи на підмостках змінили майстри мистецтв та зірки естради.

Фоторепортаж В. БУРМИ