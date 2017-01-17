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17.01.2017 автор:  Богдан Дікальчук

Вік живи — вік учись

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Тернопільська ОДПІ повідомляє, що в середу, 18 січня, о десятій ранку в приміщенні конференц-залу інспекції на вулиці Білецькій,1 розпочнеться безкоштовний семінар для суб’єктів господарської діяльності — юридичних і фізичних осіб. Його тема — «Податкові новації — 2017». 

А в п’ятницю, 20 січня, з 14-ї до 15-ї години Тернопільська ОДПІ спільно з інформаційним порталом 0352.ua проведе Інтернет-конференцію за участю головного державного інспектора Галини ОЛЕНИН.

Усіх бажаючих запрошують приєднатися до обговорення теми «Декларування доходів громадян у 2017 році. Зміни до Податкового кодексу України».

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

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