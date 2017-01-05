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05.01.2017 автор:  Богдан Дікальчук

За два дні до Різдва

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Щорічний Різдвяний турнір з міні-футболу вчора, 4 січня, завершився в Теребовлі. Місцеві центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і дитячо-юнацька спортивна школа організували його для юних футболістів 2003 року народження та молодших. 

 Баталії чотирьох колективів майбутніх майстрів завершилися перемогою футбольного клубу «Теребовля». Друге місце вибороли юні динамівці, третє — команда «Юніор».

Лауреати нагороджені грамотами і цінними подарунками Теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву Ярослава КОРОЛЮКА

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