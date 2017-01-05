За два дні до Різдва

Перший змагальний день чемпіонату України з легкоатлетичного кросу, який сьогодні, 13 листопада, розпочався в Луцьку, не приніс нагород бігунам із Тернопільщини. Вище за інших наших земляків місце в підсумкових протоколах, як не дивно, посіла двадцятирічна вихованка Тернопільської ОДЮСШ «Колос» Русаліна Поворознюк, яка під керівництвом Віри Зозулі спеціалізується в… спортивній ходьбі.