Адреси відпочинку

Драмтеатр

Завітайте 11 лютого на перегляд комедії Р. Куні «Смішні гроші». Наступного дня вашій увазі музична комедія Я. Барнича «Гуцулка Ксеня», 14 лютого — музична комедія «Летюча миша» (за однойменною оперетою Й. Штрауса), 15 лютого — музична комедія С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», а 16 лютого — комедія М. Куліша «Мина Мазайло». Поч. вистав о 19.00. Для дітей актори зіграють 12 лютого казку М. Кропивницького «По щучому велінню». Поч. о 13.00.

Театр актора і ляльки

Маленьких тернополян запрошують у неділю, 12 лютого, на перегляд чарівної казки Н. Гернет «Царівна Жаба». Поч. о 12.00 і 14.30.

Художній музей

Упродовж лютого діятиме виставка творчих робіт учасників народної художньої студії образотворчого мистецтва «Соняшник» Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського і творчих робіт керівника студії Сергія Бондара.

Філармонія

14 лютого завітайте на концерт академічної хорової капели «Орея». Художній керівник — заслужений діяч мистецтв України Олександр Вацик. Поч. о 18.30.

«Березіль»

13 лютого відбудеться концерт гурту «ТІК», 15 лютого виступить колектив «Антитіла». Поч. о 19.00. 16 лютого вашій увазі концерт гуртів «Долг» та «Інтерконтингент» з нагоди 28-ї річниці виведення військ з Афганістану. Поч. о 17.00.

Парк ім. Т. Шевченка

11 лютого завітайте на мистецько-спортивне свято «День зими». Початок заходів о 13.00.

Парк Національного відродження

Мітинг-реквієм і покладання квітів до пам’ятника воїнам–«афганцям» з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав відбудуться 15 лютого. Поч. о 12.00.

Тернопільський став

Змагання за кубок Тернополя з парапланеризму розпочнеться 11 лютого о 10.00.

До зустрічі наступного тижня!

Фото авторки