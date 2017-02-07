Без бою ніхто не здасться

У матчах дев’ятого туру чемпіонату України серед жіночих команд суперліги, які відбулися минулих п’ятниці-суботи, 3—4 лютого, волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» зайвий раз переконалися, що недооцінка суперника ризикує обернутися неприємностями. Доволі впевнено здолавши у Вінниці місцевий «Білозгар» у першому поєдинку (3:1), у повторному змушені були здатися на милість конкуренток уже після трьох партій — 0:3.

Очолюваний досвідченим граючим тренером Юлією Якушевою колектив з Вінниці вперше після повернення до елітного дивізіону претендує на місце в чільному квартеті. Тож після того, як під час новорічно-різдвяної перерви команду поповнила ще й відома за виступами в «Сєвєродончанці» досвідчена Тетяна Литвиновська, перемогу вінничанок у суботній зустрічі навряд чи можна назвати сенсаційною. Недарма ж народна спортивна мудрість мовить: кожен діє на майданчику так, як йому дозволяє суперник.

Якщо в стартовому двобої підопічні Віктора Туркули без зволікань розставили акценти в перших двох партіях (25:14, 25:19) і, взявши перепочинок у третій (15:25), довели справу до логічного завершення в четвертій (25:21), то в повторному вже від самого початку найшла коса на камінь. Не змігши реалізувати загалом сприятливий для себе ендшпіль першого сету, коли перевага в чотири очки (21:17) перетворилася на поразку (25:27), Олена Туркула разом із молодшими подругами — Олександрою Міленко, Ангеліною Мірчевою, Оксаною Яковчук, Оксаною Мадзар та Анною Єфременко — вочевидь утратили і психологічну впевненість. Тому навіть спроби наставника якось уплинути на ситуацію з допомогою тайм-аутів чи заміною зв’язуючої Ангеліни Мірчевої на Олену Стасівську мало чим допомогли — 18:25, 22:25, і третя в сезоні, після невдач у матчах із «Хіміком», «суха» поразка.

В інших поєдинках дев’ятого туру зафіксовано такі результати: «Сєвєродончанка» (Сіверськодонецьк) — «Регіна» (Рівне) — 3:0, 1:3, «Волинь» (Луцьк) — «Педуніверситет» (Чернігів) — 3:0, 3:0, «Орбіта» (Запоріжжя) — «Хімік» (Южне) — 1:3, 1:3.

Після проведених у Вінниці формально домашніх матчів з «Білозгаром» на «Галичанку-ТНЕУ-Гадз» очікують виїзні десятого туру з рівненською «Регіною». Але вони відбудуться лише наприкінці наступного тижня — в п’ятницю-суботу, 17—18 лютого. А найближчої суботи, 11 лютого, на улюблениць тернопільських прихильників гри над сіткою очікує надзвичайно відповідальний фінальний поєдинок Кубка України. У столиці нашої держави Києві суперницями «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» стануть багаторазові чемпіонки країни і чинні володарки почесного трофею, волейболістки южненського «Хіміка».

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