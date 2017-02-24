«БРАТІВ…» ПЕРЕМІГ АНІМАЦІЙНИЙ СЕРІАЛ

МИНУЛОГО ПОНЕДІЛКА КОМІТЕТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ОГОЛОСИВ ПЕРЕМОЖЦІВ 2017 РОКУ. ВОНИ ОФІЦІЙНО СТАНУТЬ ЛАУРЕАТАМИ ПІСЛЯ ТОГО, ЯК ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИШЕ НАПЕРЕДОДНІ ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ ДНІВ ВІДПОВІДНИЙ УКАЗ.

У номінації «Література, публіцистика, журналістика» переміг Іван Малкович із книжкою поезій «Подорожник з новими віршами». У нього було кілька конкурентів. Зокрема, Віталій Портников з публіцистичним циклом у двох книгах «Богородиця у синагозі» та «Тюрма для янголів», Василь Портяк із книжкою «Охоронителі діви», Андрій Содомора (книжка «Поезія. Проза»), Андрій Цаплієнко (книжка оповідань «Книга змін», серія телесюжетів з лінії фронту), Іван Яцканин (книжки «Мить блискавки» та «Пора вузеньких вулиць»).

У номінації «Музичне мистецтво» перемогла Богдана Фроляк (симфонія-реквієм «Праведная душе…», хорова кантата «Колір», музичний твір «Насниться сон мені»). У номінації «Візуальне мистецтво» відзначили Миколу Малишка та його художній проект «Лінія» (скульптура).

Степан Коваль відзначений у номінації «Кіномистецтво» за анімаційний серіал «Моя країна — Україна». Разом з ним на премію номінувалися Вікторія Трофіменко, Ярослав Пілунський, Владлен Одуденко, Олег Мосійчук і Віктор Демерташ (художній фільм «Брати. Остання сповідь»). Тернополяни бажали перемоги саме цьому фільму, адже одним із номінантів на премію був художній керівник нашого театру народний артист України Олег Мосійчук. Після оголошення допущених до третього туру конкурсу двадцять днів у нас жевріла надія на перемогу «Братів…» Але цього разу не судилося. Молодого режисера Вікторію Трофіменко та її перший художній фільм переміг досвідчений аніматор.

Я зателефонувала голові Комітету з присудження Національної премії імені Тараса Шевченка Юрієві Щербаку і попросила розповісти, як проходив вибір цьогорічних лауреатів.

— У нас була дуже плідна, дуже дружна і, я б сказав, дуже творча робота комітету, — зазначив Юрій Миколайович. — Я навіть не очікував такого, адже це все нові люди. Обговорення було серйозним, бо в кожній номінації були справді гідні кандидати.

Серед літераторів переміг Іван Малкович — блискучий поет, активний громадський діяч. Але премії вартували й не менш блискучий публіцист Віталій Портников, і тележурналіст Андрій Цаплієнко, репортажі якого бачила вся Україна. Він написав і дуже правдиву книжку про події на сході України. Але премія була тільки одна і вона дісталася найдостойнішому. Тепер ми хочемо звернутися до Президента з пропозицією збільшити кількість премій у номінації «Література, публіцистика, журналістика». Принаймні розділити літературу і публіцистику.

У номінації «Музичне мистецтво» заслужено перемогла Богдана Фроляк — блискучий композитор, відомий не лише в Україні. Члени комітету ходили на концерти і були вражені її музичним осмисленням, зокрема, творчості Тараса Шевченка. Тож не було жодних вагань щодо присудження премії саме їй.

Заслужено перемогли і художник Микола Малишко, і аніматор Степан Коваль, котрий утримує високу планку української анімації.

Юрій Щербак пояснив також, чому цьогоріч не присуджено премії в номінації «Театральне мистецтво». Режисер, який претендував на неї, отримав державний орден. А згідно з положенням людина не може в один рік отримати дві державні нагороди. З цієї ж причини із претендентів на Шевченківську премію було вилучено і низку відомих письменників.

Нагадаємо, що цьогоріч Комітет із присудження Національної премії імені Тараса Шевченка значно оновився. До його складу увійшли письменник Сергій Жадан, актриси Ада Роговцева та Наталя Сумська, художник Анатолій Криволап, журналіст і телеведучий Юрій Макаров, співак Тарас Петриненко, кінорежисер Мирослав Слабошпицький, композитор Юрій Ланюк та інші. Усі люди знані, налаштовані проукраїнськи, прагнуть, щоб найвищу премію України отримували гідні люди за справді талановиті твори. Тому-то й так втішила їхня дружна робота голову комітету відомого письменника й дипломата Юрія Щербака.

Галина САДОВСЬКА.

Фото з вільних джерел