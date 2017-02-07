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07.02.2017 автор:  Вільне Життя

Бучацький ансамбль присвятив концерт усім Оксанам

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Інструментальний ансамбль «Опус» (керівник – Віктор Гребеньовський) у районному будинку культури Бучача дав вітальний концерт з нагоди іменин усіх жінок, які носять ім’я Оксана.

«Ми готували короткий концерт (до двох годин), без перерви і розтягування, щоб повністю поринути в атмосферу чарівних мелодій, — каже організатор дійства Віктор Гребеньовський. — Щодо репертуару, то колектив представив слухачам нову програму, яку мешканці Бучача ще не чули».

Під час концерту організатори провели конкурс, переможниця якого виграла романтичну вечерю на двох у місцевому ресторані.

Тетяна ІВАНІЦЬКА

Фото авторки

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Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

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