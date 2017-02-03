Чи було згвалтування?

Юна пасажирка звинувачує таксиста у згвалтуванні. Випадок стався, коли дівчина поверталася додому з одного із нічних клубів обласного центру. За словами тернополянки, таксист погрожував їй фізичною розправою, якщо вона не вступить з ним у статеві стосунки.

Після того як, за словами дівчини, чоловік згвалтував її, вона попросила в нього номер телефону, аби зустрітися наступного дня. Отримавши номер кривдника, тернополянка викликала поліцію.

— Коли патрульні приїхали до дівчини, вона була в шоковому стані, зовсім нічого не пам’ятала. Ні марки автомобіля, ні описати таксиста не змогла, тільки розповіла, що в нього немає двох пальців на руці, а також, що таксист був одягнений у все чорне. Патрульна взяла номер телефону цього водія і, вдаючи пасажирку, попросила, щоби він забрав її біля кафе в центрі міста, — повідомила прес-секретар управління патрульної поліції у Тернополі Оксана Смільська.

Таксист приїхав у зазначене місце, де його й зустріли поліціянти. Він повністю відповідав опису дівчини.

— Чоловіка сфотографували й одразу надіслали фото патрульній. Показали його дівчині. Вона впізнала свого кривдника. Відповідно таксиста затримали й доправили у відділок поліції, — каже Оксана Смільська.

Роман ЗАРІЧНИЙ.

Фото з вільних джерел