ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ музей антитерористичної операції на сході України відкрито у Дніпрі. Повна його назва — «Музей громадянського подвигу жителів Дніпропетровщини». Свого приміщення він не має, а експонується в будівлі історичного музею ім. Дмитра Яворницького. До уваги відвідувачів три зали. У першому — особисті речі дніпропетровців, які воювали, дитячі малюнки на тему захисту України, одяг капеланів, нашивки добровольчих батальйонів та медичне приладдя. Друга зала присвячена загиблим воїнам: тут їхні фотографії, особисті речі. Третя — мультимедійна, що дає змогу відвідувачам зануритися в документальні хроніки російсько-української війни. Відео проектується на всі чотири стіни музею, а вкінці з’являються кадри зі списками загиблих.

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ЖИТОМИРЯНИН, ЩО ВИВІВ ЛЮДСТВО У КОСМОС. 110 років тому народився Сергій Корольов, який сконструював першу міжконтинентальну ракету, перший штучний супутник Землі, космічні кораблі «Восток» і «Восход». Саме завдяки його науковому та організаторському талантові став можливим знаменитий політ у космос Юрія Гагаріна. Під керівництвом Сергія Корольова відбувалися польоти міжпланетних автоматичних станцій до Місяця, Венери та Марса, здійснено м’яку посадку на поверхню Місяця. В СРСР С. Корольов був засекреченою особою. Крім вищого радянського керівництва та колег, усі знали його лише як головного конструктора, він постійно перебував під охороною. У 1957 році Нобелівський комітет хотів вручити Корольову премію в галузі фізики як людині, що відкрила людству дорогу в космос. Однак радянське керівництво не розкрило прізвища головного конструктора. Воно стало відомим тільки після його смерті.

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СТАЛІН ПІДПИСАВ ЙОМУ ПРИСУД СМЕРТІ. У 1938—1944 роках Сергій Корольов пройшов радянські концтабори. Під час жорстоких тортур йому зламали щелепи. Був засуджений до страти (документ завізував Йосип Сталін). Пізніше розстріл замінили таборами на Колимі, де видобував золото, а звинувачення щодо участі в троцькістській організації та антирадянській діяльності переформулювали на «шкідництво в галузі військової техніки». До реабілітації в 1957 році офіційно вважався ворогом народу. Саме зламана щелепа стала причиною смерті Корольова: коли 14 січня 1966 року йому зробили нескладну операцію, то не змогли ввести через рот кисневий шланг для відновлення роботи серця…

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ПРЕМІЯ ГРУШЕВСЬКОГО ДЛЯ ІСТОРИКІВ. Кабінет міністрів схвалив запровадження державної премії імені Михайла Грушевського. Визначатиметься вона у двох номінаціях: за найкращі наукові та науково-популярні видання з історії України. Розмір премії щорічно встановлюватиме Президент України. Премія запроваджується з метою посилення авторитету українських істориків і підтримки історичних досліджень та їх популяризації.

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З ПОВАГИ ДО УКРАЇНИ. Студент хімічного факультету «Львівська політехніка», 24-річний в’єтнамець Чон Куок Кхань, за вісім місяців вивчив українську мову. З українською піснею «Скрипка грає» він прийшов на популярне пісенне шоу «Голос країни». Судді тим часом на українському шоу спілкувались переважно російською. Вони були здивовані, що хлопець, який народився і виріс у В’єтнамі, так добре володіє українською. Співачка Тіна Кароль, кокетуючи, припустила, що вивчив він нашу мову заради коханої дівчини. Не вгадала. «Це повага до України», — відповів хлопець.

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«ДОРОГИЙ НАШ ТРАМП…» За деякими підрахунками, на посвячення Трампа в президенти США, пролетівши над океаном сім тисяч 835 кілометрів, прибуло близько сотні політиків з України. Зокрема, нардепи Оксана Білозір, Сергій Льовочкін, Вадим Новинський, Олександр Вілкул, Борислав Береза та інші, заступник глави адміністрації Президента Віталій Ковальчук, колишній керівник ГПУ Віктор Шокін… Навіть екс-очільник Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі, знайомий із «козирним» (так перекладається прізвище Трамп) особисто, спостерігав за церемонією з-за поліцейських картузів та огорожі.

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ПОКИ ГРУПА НАРДЕПІВ писала до Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК), щоб там розібралися із царськими таїландськими канікулами Олега Ляшка (лише бізнес-класовий переліт на курорт обійшовся нардепу в 100 тисяч гривень), головний «вилоносець» і «скотинякоборець» новорічний подарунок собі, чесному, обмивав. Він став власником «буржуйської» нерухомості під Києвом, виклавши за фазенду і дві земельні ділянки 15 мільйонів гривень. Будинок на 550 «квадратів» і 59 «соток» землі — не авіаквитки, їх від декларування не приховаєш. Тож довелося подавати доповнення до декларації в НАЗК. Про це розповідає «Високий Замок».

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НАЧЕ І ВІЙНИ НЕМАЄ. Попри війну Росії проти України, в Києві досі діє «Російський центр науки та культури». Там для всіх охочих читають публічні лекції на такі, наприклад, теми, як «Україна: війна з власним народом». Боротися з такими пропагандистськими структурами гібридної війни має патріотична громадськість України, оскільки влада в нас у таких питаннях не функціонує, зазначає «День».

За інформаціями видань «Українське слово», «Українська правда», «Сільські вісті», «Високий Замок», «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел