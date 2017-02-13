ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ музей антитерористичної операції на сході України відкрито у Дніпрі. Повна його назва — «Музей громадянського подвигу жителів Дніпропетровщини». Свого приміщення він не має, а експонується в будівлі історичного музею ім. Дмитра Яворницького. До уваги відвідувачів три зали. У першому — особисті речі дніпропетровців, які воювали, дитячі малюнки на тему захисту України, одяг капеланів, нашивки добровольчих батальйонів та медичне приладдя. Друга зала присвячена загиблим воїнам: тут їхні фотографії, особисті речі. Третя — мультимедійна, що дає змогу відвідувачам зануритися в документальні хроніки російсько-української війни. Відео проектується на всі чотири стіни музею, а вкінці з’являються кадри зі списками загиблих.

* * *

ЖИТОМИРЯНИН, ЩО ВИВІВ ЛЮДСТВО У КОСМОС. 110 років тому народився Сергій Корольов, який сконструював першу міжконтинентальну ракету, перший штучний супутник Землі, космічні кораблі «Восток» і «Восход». Саме завдяки його науковому та організаторському талантові став можливим знаменитий політ у космос Юрія Гагаріна. Під керівництвом Сергія Корольова відбувалися польоти міжпланетних автоматичних станцій до Місяця, Венери та Марса, здійснено м’яку посадку на поверхню Місяця. В СРСР С. Корольов був засекреченою особою. Крім вищого радянського керівництва та колег, усі знали його лише як головного конструктора, він постійно перебував під охороною. У 1957 році Нобелівський комітет хотів вручити Корольову премію в галузі фізики як людині, що відкрила людству дорогу в космос. Однак радянське керівництво не розкрило прізвища головного конструктора. Воно стало відомим тільки після його смерті.

* * *

СТАЛІН ПІДПИСАВ ЙОМУ ПРИСУД СМЕРТІ. У 1938—1944 роках Сергій Корольов пройшов радянські концтабори. Під час жорстоких тортур йому зламали щелепи. Був засуджений до страти (документ завізував Йосип Сталін). Пізніше роз-стріл замінили таборами на Колимі, де видобував золото, а звинувачення щодо участі в троцькістській організації та антирадянській діяльності переформулювали на «шкідництво в галузі військової техніки». До реабілітації в 1957 році офіційно вважався ворогом народу. Саме зламана щелепа стала причиною смерті Корольова: коли 14 січня 1966 року йому зробили нескладну операцію, то не змогли ввести через рот кисневий шланг для відновлення роботи серця…

* * *

ПРЕМІЯ ГРУШЕВСЬКОГО ДЛЯ ІСТОРИКІВ. Кабінет міністрів схвалив запровадження державної премії імені Михайла Грушевського. Визначатиметься вона у двох номінаціях: за найкращі наукові та науково-популярні видання з історії України. Розмір премії щорічно встановлюватиме Президент України. Премія запроваджується з метою посилення авторитету українських істориків і підтримки історичних досліджень та їх популяризації.

* * *

З ПОВАГИ ДО УКРАЇНИ. Студент хімічного факультету «Львівська політехніка», 24-річний в’єтнамець Чон Куок Кхань, за вісім місяців вивчив українську мову. З українською піснею «Скрипка грає» він прийшов на популярне пісенне шоу «Голос країни». Судді тим часом на українському шоу спілкувались переважно російською. Вони були здивовані, що хлопець, який народився і виріс у В’єтнамі, так добре володіє українською. Співачка Тіна Кароль, кокетуючи, припустила, що вивчив він нашу мову заради коханої дівчини. Не вгадала. «Це повага до України», — відповів хлопець.

* * *

«ДОРОГИЙ НАШ ТРАМП…» За деякими підрахунками, на посвячення Трампа в президенти США, пролетівши над океаном сім тисяч 835 кілометрів, прибуло близько сотні політиків з України. Зокрема, нардепи Оксана Білозір, Сергій Льовочкін, Вадим Новинський, Олександр Вілкул, Борислав Береза та інші, заступник глави адміністрації Президента Віталій Ковальчук, колишній керівник ГПУ Віктор Шокін… Навіть екс-очільник Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі, знайомий із «козирним» (так перекладається прізвище Трамп) особисто, спостерігав за церемонією з-за поліцейських картузів та огорожі.

* * *

ПОКИ ГРУПА НАРДЕПІВ писала до Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК), щоб там розібралися із царськими таїландськими канікулами Олега Ляшка (лише бізнес-класовий переліт на курорт обійшовся нардепу в 100 тисяч гривень), головний «вилоносець» і «скотинякоборець» новорічний подарунок собі, чесному, обмивав. Він став власником «буржуйської» нерухомості під Києвом, виклавши за фазенду і дві земельні ділянки 15 мільйонів гривень. Будинок на 550 «квадратів» і 59 «соток» землі — не авіа-квитки, їх від декларування не приховаєш. Тож довелося подавати доповнення до декларації в НАЗК. Про це розповідає «Високий Замок».

* * *

НАЧЕ І ВІЙНИ НЕМАЄ. Попри війну Росії проти України, в Києві досі діє «Російський центр науки та культури». Там для всіх охочих читають публічні лекції на такі, наприклад, теми, як «Україна: війна з власним народом». Боротися з такими пропагандистськими структурами гібридної війни має патріотична громадськість України, оскільки влада в нас у таких питаннях не функціонує, зазначає «День».

За інформаціями видань «Українське слово», «Українська правда», «Сільські вісті», «Високий Замок», «День».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел