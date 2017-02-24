СТУДЕНТСЬКИЙ КИЇВ. Досить часто Україну можна побачити у рейтингах із негативними показниками. На жаль, наша країна займає передові позиції з корупції, поганих доріг, захворюваності на СНІД і туберкульоз. Але цього разу ми відзначилися в позитивному плані: столиця України ввійшла до ста найкращих студентських міст світу. І хоч у неї тільки 97-ме місце, усе ж це визнання, що Київ є сприятливим для студентського життя. Перше місце займає канадський Монреаль, друге — Париж, третє — Лондон. Київ відзначено як місто з відносно (порівняно з іншими містами в рейтингу) дешевим рівнем життя.

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ВТРАЧАЄМО ЧОРНОЗЕМ. За останні 130 років українські чорноземи, які вважалися одними з найкращих у світі, втратили 30—40 відсотків гумусу, тому вже перейшли до розряду грунтів із середньою родючістю, вважає директор ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовсього» С. Балюк. До того ж із 26 мільйонів гектарів загальної їх площі 15 мільйонів гектарів перебувають у деградованому стані. Науковець зазначає, що вміст поживних речовин у наших чорноземах уже вдвічі нижчий, ніж у землях Західної Європи, де понад 150 років триває ера хімізації.

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А ЩО ПОПЕРЕДУ? Ціни на продукти уже нині зашкалюють. Але, схоже, їхній пік ще попереду. Так, в Україні найближчим часом можуть повністю скасувати державне регулювання цін на харчі. Таку пропозицію готує Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Проект відповідної постанови збираються винести на обговорення громадськості.

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ДОТУЄМО ОКУПАНТІВ. Політолог Микола Томенко розповів на «Еспресо-ТV» про дуже цікаву торгівлю на сході України. Вугілля з «ДНР/ЛНР» йде на Луганську електростанцію, де виробляється електроенергія, а потім за низькою ціною ця енергія повертається в «ЛНР». Причому там за неї не платять, унаслідок чого утворився борг перед Україною в 500 мільйонів гривень. Тарифи на електрику в «ДНР/ЛНР» у десять разів нижчі, ніж на контрольованій Україною території. Україна фактично дотує окупантів. За підрахунками експертів, забезпечуючи всім «ДНР/ЛНР», Україна щороку економить Росії понад мільярд доларів, які інакше РФ довелося б витратити на утримання псевдореспублік. Та й з Кримом, за словами Миколи Томенка, «торгівля йде так, що аж гай гуде».

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ДЕФІЦИТ МЕДИКІВ. Окупаційна адміністрація м. Севастополя визнала, що місто може залишитися без доступного медобслуговування для дорослих та дітей. Чиновники були змушені піти на поступки і пообіцяти місцевим дільничним терапевтам і педіатрам щомісяця платити регіональну надбавку. Медичні установи півострова відчувають гострий кадровий дефіцит і у молодшому медперсоналі, анестезіологах та представниках інших вузьких медичних спеціальностей. Понад 800 вакансій у сфері медобслуговування залишаються вільними. Зокрема, у Феодосії дефіцит дільничних терапевтів наразі становить 50%, а дільничних педіатрів — 44%. Обіцяне російською владою підвищення добробуту виявилося черговим міфом, і найбільш активні люди шукають роботу на материковій Україні або ж їдуть за кордон.

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А ТИМ ЧАСОМ… На материковій частині України шукають порятунку і кримські пацієнти. Найчастіше вони приїжджають у прикордонні райони Херсонщини по ліки, які тут коштують набагато дешевше. А у прикордонному Генічеську медики вже звикли до потоку вагітних жінок з Криму. Молоді породілі визнають: їдуть в Україну через те, що ціни на медичне обслуговування тут нижчі, аніж у Криму. Крім того, людей приваблює можливість отримати кваліфіковану допомогу без бюрократичних зволікань та додаткових грошових поборів.

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РАЗОМ З ОКУПАНТАМИ. «Законодавче зібрання» Севастополя підписало угоду про співпрацю у справі духовно-морального та військово-патріотичного виховання дітей і молоді міста з Сімферопольською і Кримською єпархією Української православної церкви (Московського патріархату). Показово, що угоду було підписано у Москві під час круглого столу, присвяченого досвідові системної взаємодії церкви, суспільства і держави.

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КОХАННЮ ВІК — НЕ ПЕРЕШКОДА. Ця історія сталася у Бразилії. У будинку для літніх людей одружилися двоє її пожильців: 106-річна Вальдеміра Родрігес де Олівейра та 66-річний Апаресідо Діас Жакоб. Вони познайомилися ще в 2014-му і з того часу жодного дня не розлучалися. Весілля їм організували волонтери, яких вразила історія їхнього кохання. До цього обоє ніколи не були одружені й не мають дітей. Пара зізналася, що хотіла б поселитися у маленькому затишному будиночку. Та, на жаль, здоров’я обох вимагає постійного перебування під наглядом лікарів.

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ХОЧЕТЕ ДОВГО ЖИТИ? ХОДІТЬ У ЦЕРКВУ. Вчені з медичного коледжу Альберта Ейнштейна (США) стверджують: щотижневе відвідування церкви знижує ризик смерті. Фахівці провели дослідження, в якому вивчили стан здоров’я і спосіб життя понад 92 тисяч осіб, які належали до різних релігійних конфесій. Відповідно до його результатів, ті, хто відвідував церкву досить часто, скоротили ризик смерті на 20%, але цей факт зовсім не впливав на показники захворюваності. Фахівці вважають, що відвідування церкви сприяє психоемоційному спокою і здатне поліпшити якість життя.

За інформаціями видань «Україна молода», «Сільські вісті», «День», RISU, «Високий Замок».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел