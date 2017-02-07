Домовились про тіснішу співпрацю з місцевим підприємством

В сучасних умовах ринку праці одним із методів зміцнення взаємодії з роботодавцями є пошук потрібних для них працівників. Саме з метою налагодження тіснішої співпраці між службою зайнятості та підприємством «Промінь», що підпорядковане державному концерну «Укроборонпром», на місцеве виробництво завітали директор Тернопільського ОЦЗ Василь Олещук, заступник директора-начальник відділу організації профнавчання обласного центру зайнятості Петро Химейчук та директор Тернопільського міськрайцентру зайнятості Анатолій Куриляк.

Вони оглянули виробничі потужності «Променя», ознайомилися з тамтешніми умовами праці, уточнили потребу в кадрах.

До слова, протягом 2015-2016 років за допомогою Тернопільського міськрайонного центру зайнятості на підприємстві було працевлаштовано 9 осіб з числа безробітних. Керівництво підприємства завжди бере активну участь у днях роботодавця, круглих столах, семінарах для роботодавців, міні-ярмарках вакансій, які проводить центр зайнятості.

Підсумком зустрічі стала домовленість з директором «Променя» Тарасом Біланом про сприяння служби зайнятості у якнайшвидшому заповненні вакансій та організації курсів цільового призначення за напрямком «Налагоджувальник обладнання». Підприємство зобов’язалося надати міськрайцентру зайнятості вимоги до майбутніх працівників за згаданою професією для складання програми проходження безробітними професійного навчання на базі одного із місцевих вишів. Імовірно, це буде Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, з яким заплановано провести відповідні переговори.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби