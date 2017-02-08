ДОРОГОЮ ДО ПЕНСІЙНОГО РАЮ

«Скажіть, чи чули ви про те, що влада оголосила про підняття пенсії з березня вдвічі? Хіба це не знущання над народом — так брехати? Не мають ані встида, ані совісті!» — такими словами обурення розпочав телефонну розмову наш постійний читач п. Мар’ян. Чоловік, очевидно, почув те, що хотів почути в інформації: два ключових слова «підвищення пенсії з березня», але не дослухався, що це лише законопроект, поданий на розгляд у комітети парламенту. Тобто депутати, які розробили цей документ, учергове нагадали, що вони — «за народ», що ведуть його дорогою не лише до зарплатного, а й пенсійного раю.

Так-от, на розгляд Верховної Ради винесено законопроект №5724, що передбачає збільшення мінімальної пенсії з першого березня цього року до 3200 грн. Щоб знайти необхідні кошти, уряду рекомендують переглянути доходи й витрати бюджету. Зокрема, скоротити кошти на утримання Верховної Ради, Кабміну й центральних органів виконавчої влади. Також пропонують не фінансувати економічно недоцільні в умовах кризи проекти.

Якщо врахувати, що нині мінімальна пенсія за віком — 1247 грн, то пропозиція збільшити її до 3200 грн — революційна. Ось чим обгрунтовують у законопроекті ухвалення такого рішення. «У 2017 році Верховна Рада підвищила мінімальну заробітну плату до 3200 грн, чим зробила перший крок до покращення економічного становища громадян. Однак для найбільш вразливої та незахищеної категорії населення — пенсіонерів — розмір прожиткового мінімуму залишився майже незмінним: з першого січня 2017 року — 1247 грн, з першого травня — 1312, з першого грудня — 1373 грн.

Така соціальна несправедливість залишає за межею бідності близько восьми мільйонів пенсіонерів. У той же час у державному бюджеті України на 2017 рік передбачені такі абсолютно неефективні видатки, як, наприклад, фінансування політичних партій (442 млн грн) та ін. Для цього пропонується шляхом внесення змін до закону про державний бюджет України на 2017 рік встановити, починаючи з березня 2017 року, мінімальну пенсію в місячному розмірі на рівні 3200 грн, прирівнявши її до розміру мінімальної заробітної плати».

Наразі із 12,5 млн українських пенсіонерів 8,5 млн отримують мінімальну пенсію. Звичайно, було б дуже добре, якби всі вони одразу збільшили свої доходи на майже 2000 грн. Тоді, як бути з тими, що тепер отримують, до прикладу, 2500 грн або 3500 грн? Виходить, що їм потрібно збільшити пенсію до шести чи десяти тисяч? Риторичне на нині запитання: звідки взяти такі гроші? Адже на 2017 рік дефіцит Пенсійного фонду запланований на рівні 141,5 млрд грн і навряд чи скорочення видатків на Верховну Раду або партії закриє цю діру. Для такого суттєвого збільшення пенсій потрібно, щоб запрацювала економіка, щоб у бюджет і Пенсійний фонд пішли податки й відрахування.

Але поки що для цього перспективи примарні, бо навіть нещодавнє підвищення мінімальної зарплатні й фактично драконівські методи її запровадження підкосили чимало представників малого та середнього бізнесу. До прикладу, на невеликому підприємстві чи в організації торік техпрацівниця отримувала за свою роботу мінімальну зарплатню 1600 грн, а спеціаліст — 3200 грн. З початку цього року підприємець їй має нарахувати вже 3200, тоді спеціалістові відповідно 6400 грн. Чи буде утримувати на посаді техпрацівницю — питання, а спеціалістові як нараховував 3200, так і нараховуватиме, бо його доходи не дають можливості платити більше.

Якщо великий бізнес практично не відчуває тиску «мінімалки», то малий і середній опинився між молотом і ковадлом: доводиться скорочувати персонал, щоб решті підняти зарплату. А за найменші порушення — шалені штрафи. Як пояснюють спеціалісти юридичної фірми «Гловак і партнери», з першого січня 2017 року штрафи можуть сягати 320000 грн! Наприклад, якщо юридичні особи чи фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, допустили працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформили його на неповний робочий час, а він працює повний робочий час, і виплатили заробітну плату без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податків, то можуть бути оштрафовані на тридцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення — 96000 грн. Якщо не дотримано строки виплати заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць або виплатили їх не в повному обсязі, штраф у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати — 9600 грн. Не дотримані мінімальні державні гарантії в оплаті праці — 32000 грн. Не дотримано встановлені законом гарантії і пільги працівникам — 32000 грн, не допустили до перевірки — 9600 грн. За певних порушень можуть оштрафувати й на 320000 грн.

Тиждень, що минув, приніс і позитивні новини, принаймні для тих, хто брав участь у Революції Гідності й постраждав на Майдані, або їхніх родичів. Першого лютого Кабмін ухвалив постанову «Про виплату у 2017 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності, та особам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях». Тож, як повідомляється на сайті Кабінету міністрів, одноразова грошова допомога їм цього року виплачуватиметься в таких розмірах: членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, та осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України, — у 200-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на перше січня 2017 р. — 1600 грн х 200 = 320000; тим, хто отримав тяжкі тілесні ушкодження, — у 100-кратному розмірі прожиткового мінімуму — 160000 грн; особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості, — 80000 грн; тим, хто отримав легкі тілесні ушкодження, побої, мордування, — 48000 грн. На перший погляд, великі гроші. Але, погодьтеся, здоров’я не купиш, а кожна родина, яка втратила рідну людину, віддала б набагато більше, аби її повернути.

Валентина БАЦА.

Фото з вільних джерел