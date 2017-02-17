Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

– начальника Заліщицького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «Б»);

– начальника Підволочиського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «Б»);

– начальника Теребовлянського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «Б»);

– заступника начальника Бучацького міжрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «Б»);

– заступника начальника Збаразького міжрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «Б»);

– заступника начальника Зборівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «Б»);

– заступника начальника Теребовлянського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «Б»);

– заступника начальника Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «Б»), на період відсутності основного працівника;

– головного державного виконавця Бережанського міжрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «В»);

– головного державного виконавця Борщівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «В») на період відсутності основного працівника;

– головного державного виконавця Бучацького міжрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «В») на період відсутності основного працівника;

– головного державного виконавця Гусятинського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «В») на період відсутності основного працівника;

– головного державного виконавця Гусятинського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «В»);

– головного державного виконавця Збаразького міжрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «В») на період відсутності основного працівника;

– головного державного виконавця Кременецького міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (2 посади державної служби категорія «В»);

– головного державного виконавця Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (3 посади державної служби категорія «В»);

– головного державного виконавця Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (2 посади державної служби категорія «В») на період відсутності основного працівника;

– головного державного виконавця Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (3 посади державної служби категорія «В») на період відсутності основного працівника;

– старшого державного виконавця Гусятинського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «В») на період відсутності основного працівника;

– старшого державного виконавця Кременецького міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «В»);

– старшого державного виконавця Підволочиського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорії «В») на період відсутності основного працівника;

– старшого державного виконавця Теребовлянського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорії «В») на період відсутності основного працівника;

– старшого державного виконавця Чортківського міськрайонного відділу дер державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорії «В») на період відсутності основного працівника;

– старшого державного виконавця Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (2 посади державної служби категорії «В»);

– старшого державного виконавця Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (2 посади державної служби категорії «В») на період відсутності основного працівника;

– старшого державного виконавця Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорії «В») на період відсутності основного працівника;

– державного виконавця Збаразького міжрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорії «В»);

– державного виконавця Козівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорії «В») на період відсутності основного працівника;

– державного виконавця Кременецького міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «В») на період відсутності основного працівника;

– державного виконавця Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «В») на період відсутності основного працівника;

– головного спеціаліста Тернопільського міського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорія «В»);

– головного спеціаліста Тернопільського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорії «В»);

– провідного спеціаліста Бучацького міжрайонного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (2 посади державної служби категорії «В») на період відсутності основного працівника;

– провідного спеціаліста Козівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області (посада державної служби категорії «В»).

Документи приймаються до 23 лютого 2017 року за адресою:

м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, відділ кадрової роботи та державної служби, кабінет 324, телефон: 52-32-52.

Умови проведення конкурсу та додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розмірів та умов оплати праці розміщенні на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області: terjust.gov.ua.

Фото з вільних джерел