Людмила СВИСТУН: «Коли сумніваєтеся, краще проконсультуйтеся»

Щорічна кампанія декларування зазвичай викликає чимало запитань у тих, хто має відзвітуватися про свої доходи. Ось і під час чергової гарячої лінії Тернопільської ОДПІ, під час якої з усіма бажаючими спілкувалася начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків з доходів громадян Людмила Свистун, один телефонний дзвінок лунав за іншим:

— У померлого працівника залишилася невиплачена йому зарплата. Керівництво фірми вирішило також надати родині допомогу на поховання. Як відобразити ці суми в розрахунку 1ДФ, який ідентифікаційний номер вказувати?

— Суму заробітної плати, виплаченої членам сім’ї померлого працівника, відображають у податковому розрахунку за формою 1ДФ під ознакою доходу «101». Маєте також зазначити його реєстраційний номер облікової картки платника податків. А в графі 7 «Дата звільнення з роботи» проставити дату смерті. Натомість суму, видану одному з родичів на поховання померлого, відображаєте під ознакою доходу «146» та проставляєте вже його реєстраційний номер.

— П’ятнадцятирічна донька торік отримала в дарунок від бабусі половину будинку. Чи повинна вона сплатити податок і яка процедура подання декларації дитиною?

— Згідно із чинним законодавством бабуся не є членом сім’ї першого ступеня споріднення. А подаровані такою особою майно, кошти, майнові чи немайнові права оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою п’ять відсотків та військовим збором (1,5 відсотка) від вартості дарунку. Подати декларацію та сплатити податок зобов’язаний обдарований. А от обов’язок щодо заповнення та подання декларації від імені неповнолітньої дитини покладається на її батьків, опікуна або піклувальника. Якщо вперше подаватимете таку звітність, обов’язково завітайте до Центру обслуговування платників, де вам нададуть практичну допомогу.

Нагадаю також, що річна податкова декларація за 2016 рік подається до першого травня, а сплатити податок потрібно до першого серпня 2017 року.

— Відпрацювавши в січні неповний місяць, співробітник звільнився. Чи мав право бухгалтер надати йому податкову соціальну пільгу при зарплаті за відпрацьовані дні в сумі 1700 гривень?

— Податкова соціальна пільга надається з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податку був звільнений з місця роботи. Коли заробітна плата за останній місяць перед звільненням працівника не перевищила в 2017 році 2240 гривень, він має право на застосування податкової соціальної пільги в розмірі 800 гривень на місяць.

— Профспілка вирішила надати двом своїм членам матеріальну допомогу — по дві тисячі гривень кожному. Чи треба їх оподатковувати?

— Ні, не потрібно. Відповідно до внесених до Податкового кодексу змін у 2017 році такі виплати розміром до 2240 гривень не оподатковуються. Ця сума, до речі, розрахована як розмір місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на перше січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих десяти гривень (1600 х 1,4).

— Як державний службовець маю подавати Е-декларацію. Довідку про зарплату вже отримав. Але впродовж року був задіяний у міжнародних проектах, за що три чи чотири рази отримував грошові винагороди. Скажіть, реально отримати відомості про всі свої доходи, скориставшись Електронним кабінетом, який так активно популяризує зараз ДФС?

— Абсолютно реально. Тому ваша іронія щодо активної популяризації навряд чи доречна. Сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді» особливо актуальний саме під час кампанії декларування доходів та електронного декларування. І створений він з метою забезпечення зручності платників, які бажають іти в ногу з часом. Потрібно, безперечно, мати електронний цифровий підпис, за допомогою якого пізніше і відзвітуєтеся в електронному вигляді.

Зайшовши на офіційний веб-портал ДФС до рубрики «фізичним особам/отримання відомостей» (http://sfs.gov.ua./fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/), у розділі «Подання заяв, запитів для отримання інформації» особистого кабінету маєте створити та направити запит. Відомості про доходи зможете отримати тільки про себе. Врахуйте також, що інформація про суми отриманих доходів та сплачених податків надається поквартально за останні три роки. А відомості за останній квартал стають доступними через шістдесят днів після його закінчення.

Коли ж, крім Е-декларації, необхідно подати також декларацію про майновий стан і доходи (отримали спадщину, продали рухоме чи нерухоме майно тощо), маєте можливість у відкритій частині Електронного кабінету заповнити, зберегти та роздрукувати декларацію. А в розділі «Введення звітності» її можна подати в електронному вигляді.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ