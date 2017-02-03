Маленький вклад у велику майбутню перемогу

На сході України відбувається ескалація воєнного конфлікту з боку контрольованих Росією сепаратистів. Найважче зараз в районі Авдіївки, де не припиняються вибухи і постріли. Сепаратисти завдають активних вогняних ударів не тільки по українських військових, а й по мирному населенню.

Частина мешканців Авдіївки змушена покинути власні домівки, інші залишаються, незважаючи на відсутність електрики і опалення в будинках. Тож, аби допомогти тамтешнім людям хоч якось пережити тривожні часи, працівники тернопільських обласного та міськрайонного центрів зайнятості зібрали кошти і закупили для авдіївців подушки та ковдри.

«Ми придбали ці речі, – каже директор ОЦЗ Василь Олещук, – і відправляємо їх в Авдіївку з побажанням тепла та миру. Не можна залишати людей у біді сам на сам. Вважаємо, що будь-яка допомога співвітчизникам, які в зоні воєнних дій піддаються терористичним атакам ворога, – це наш маленький вклад у майбутню Велику українську Перемогу».

Прес-служба обласного центру зайнятості

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