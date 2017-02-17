На кому лежить відповідальність за зміни Генплану Тернополя?

Питання змін до головного містобудівного документу Тернополя постало особливо гостро після публікації порядку денного сесії Тернопільської міської ради, яка відбудеться зовсім згодом – 24 лютого. Одне з питань – внесення змін до Генерального плану міста, який був затверджений ще у 2010 році.

Проте, чи змінювалися власники земельних ділянок та чи віддавались під будівництво паркова зона супроти норм справжнього Генерального плану Тернополя?

Щоб з’ясувати ситуацію навколо окремих проблем містобудування, 15 лютого Центр громадського контролю “ДІЙ!” у Тернополі запросив у “Тернопільський прес-клуб” журналістів, представників влади та громадськості до участі в круглому столі на тему: “Генплан Тернополя: відвертий дерибан міської землі чи маніпуляції чиновників?”.

Зміни до Генерального плану: “фейк” чи дійсність?

Нещодавно Андрій Шкула, голова депутатської комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі, опублікував у себе на сторінці у Facebook порівняння фото справжнього Генплану та того, що викладений на офіційному сайті з певними відмінностями. Також надіслав їх на електронні пошти кожному депутатові.

“Я вважаю, що частина цих змін покликана приховати маніпуляції і злочини попередніх років. Тоді, коли земельні ділянки давали там, де цього робити не можна: гідропарки, зелені зони. У 2010 році діючий Генплан сховали під грифом “ДСК” (“для службового користування” – авт.), а адаптована версія з’явилась у 2012 році на сайті міської ради. І в цьому є велика загроза. А на сесії депутатам пропонують легалізувати усі ті зміни, щоб потім “кінці в воду сховати”. Особисто я за нього голосувати не буду”, – розповів Андрій Шкула.

На сьогодні порушене кримінальне провадження по факту фальсифікації Генерального плану за заявою юриста Олени Степанової. Був проведений допит посадових осіб, її і голову комісії зокрема. Зараз воно на стадії розслідування і лише його результати вкажуть на винуватців.

“Я переконана, що несуть відповідальність безпосередньо ті органи місцевого самоврядування, які мають доступ до документів, ті, які заливали на сайт адаптовану версію і ті, які на сьогоднішній день тримають його під грифом “ДСК”, коли законодавством передбачено його скасувати”, – зазначає пані Олена. “До того ж, органи місцевого самоврядування намагаються усунути громадськість від розроблення Генплану. Зокрема, ті зміни, які зараз пропонуються, були зроблені з порушенням усіх процедур, наприклад не було проведено громадських слухань.”

За виділення землі голосують депутати

Начальник Управління містобудування, архітектури та кадастру Василь Бесага переконаний, що всі розуміють важливість Генплану для стратегічного розвитку міста. У свою чергу, він вважає, що саме депутати відповідальні за зміни, адже їм лише доводиться впроваджувати у проектуванні прийняті ними ж самими рішення.

“Депутати за останні роки голосують за рішення щодо відведення земельних ділянок. От ви кажете, що є зелена зона, а хто голосує за її відведення? Потім людина приходить в архітектуру (Управління містобудування, архітектури та кадастру – авт.) і воно повинно відповідати чомусь. Ми довго будемо чекати поки депутати будуть відводити земельні ділянки, а зміни вноситися не будуть? Генплан повинен розвиватись, оскільки це місто. Ми повинні залучати інвесторів”, – пояснює архітектор міста.

Начальник Відділу земельних ресурсів Віктор Кібляр запевняє, що земельні ділянки не надаються за рахунок земельних насаджень, оскільки вони віддаються відповідно до проектів землеустрою.

“Станом на сьогодні у Тернополі обліковується 587 га зелених насаджень і це стала цифра. Тернопільською міською радою зараз проводиться інвентаризація земельних насаджень, оскільки на даний час цього документу немає. Жодних забудов, що суперечать вимогам чинного законодавства, у парках не проводиться. У 2012-2013 рр. були затверджені межі парків і це важливий проект Тернопільської міської ради, тому що тими межами парків можна відсікти те будівництво, яке велося до сьогоднішнього дня”, – коментує пан Кібляр.

Громадян слід залучати до обговорення Генерального плану

Депутат Тернопільської міської ради Роман Навроцький наголошує, що прийняття Генерального плану перш за все залежить від волі депутатів, тому варто брати до уваги їх зауваження, щоб у мешканців не виникало ніяких зауважень.

“За Генеральний план я голосувати не буду. Зокрема, на моєму окрузі на вул. Тестильна 2 є маленький скверик, де по затвердженому Генплану – зелена зона, по пропонованому на прийняття – там житлова забудова. Мешканці будинку проти таких речей. До мене подзвонили представники церкви і сказали, що у них відбувся обмін, інвестор відмовляється від цієї ділянки, а там буде церква,” – розповідає депутат. “Я розумію, що потрібен Генплан інвесторам і тернополянам. Депутати не проти нього, ми хочемо його прийняти. Але я буду виступати з пропозицією зняти питання Генплану і вислухати всі зауваження.”

Представники виконавчих органів заперечують факт того, що не брали до уваги думку жителів. Зокрема, наголосили, що на сайті Тернопільської міської ради було опубліковане повідомлення про те, що приймаються зауваження і пропозиції до зміни Генплану. Також Оксана Михальчук, юрисконсульт Управління правового забезпечення стверджує, що проект замовляли у проектувальному інституті “Діпромісто”.

“Відповідно, були представники з даного інституту в Тернопільській міській раді, де відбувались погоджувальні комісії разом із громадськими активістами і представлення Генерального плану, вони пояснювали всі ситуації достеменно, і говорити про те, що хтось там підмальовує, домальовує не варто,” – каже юрисконсульт. “Ми живемо в правовій державі і відповідно не можемо посилатись на чиїсь слова і здогадки. Якщо буде вирок суду, коли дійсно когось звинуватять у підробці, тоді вже можна говорити по суті.”

Думка жителя

На обговорення прийшов Мирослав Загорський, один з мешканців будинку, біля якого на місці скверу потенційно може початись будівництво автомийки. Такі зміни ймовірно пройдуть у оновленому Генплані на сесії. Чоловік неодноразово використовував електронні петиції, проте скаржиться на їх нерезультативність.

“Я автор двох петицій на сайті міської ради, пан Кібляр особисто дає відписку, що там немає жодних порушень. Це 600 скарг мешканців. Ви хочете на цій сесії узаконити беззаконня? Якщо ви це збираєтесь робити, майте на увазі, це пора припинити. Припиніть будь ласка оце беззаконня і відповідайте! Петиції міської ради – це не клапан, щоб Загорський і мешканці скинули свій тиск, а інструмент, який повинен працювати”, – заявляє Мирослав Загорський.

Громадськість не може зрозуміти секретності Генплану. За словами Віталія Кудлая, якщо існує якась непрозора процедура, то тут однозначно прикрите порушення. Зокрема, адвокат Андрій Кукурудза підмітив, що невідомо, чи видавались містобудівні умови і обмеження на ділянки, цільове призначення яких не відповідало головному документу міста.

Депутат Любомир Балук погодився з усіма депутатами в тому, що біда змін до Генплану в його розгляді без громади. Володимир Гринда вважає, що якщо під оренду віддана зелена зона, то її можна скасувати. Тому, немає сенсу обвинувачувати депутатів, які не є експертами в земельних питаннях і варто чекати рішення суду.

Наприкінці обговорення частина депутатів вирішила не голосувати за зміни до Генерального плану міста. Хоча, представники виконавчих органів наполягали, що були дотримані усі процедури, передбачені законодавством. Остаточно все вирішить голосування на сесії 24 лютого.

Прес-служба центру громадського контролю «Дій!» в Тернополі

Фото прес-служби