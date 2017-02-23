На те він і фаворит

Сьогодні, 23 лютого, в розташованому в Яворові Турківського району на Львівщині Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України завершився чемпіонат України з лижних перегонів серед спортсменів з вадами слуху. В суперечці чоловіків сенсації знову прогнозовано не сталося.

Як і місяць тому під час розіграшу Кубка України, всі три чемпіонські титули дісталися одному атлетові — вихованцеві тернопільського «Інваспорту», заслуженому майстрові спорту Андрієві Андріїшину. Підопічний заслуженого тренера України Віктора Федорчака розпочав цей тиждень з перемоги в понеділок у гонці класичним стилем на десять кілометрів. Перевага над срібним призером у 38 секунд засвідчила, що наш уславлений лижник повністю контролював ситуацію, не давши конкурентам шансів нав’язати більш напруженішу суперечку.

Натомість проведені у вівторок спринтерські перегони на 1200 метрів — передусім випробування не на витривалість, а на швидкісні дані кожного атлета, вміння вести контактну боротьбу. І в цих компонентах багаторазовому срібному призерові Дефлімпійських ігор рівних не знайшлося.

Найважче ж для всіх учасників випробування погода приготувала на завершення змагань. Перед початком сьогоднішнього мас-старту у львівській частині Карпат задощило, поступово за плюсової температури перетворюючи сніговий покрив траси на ще одне додаткове випробування для лижників. Та все ж господарі найкращої на сьогодні в Україні зимової арени під відкритим небом, яка відповідає всім міжнародним вимогам, з примхами погоди впоралися. І перегони чемпіонату на п’ятнадцять кілометрів (а не десять, як під час кубка) вдалося провести. А переміг у них, як ви вже знаєте, Андрій Андріїшин, випередивши цього разу найближчого з конкурентів на сорок секунд.

Невдовзі після завершення чемпіонату, коли спортсмени і їхні наставники вже, так би мовити, сиділи на валізах, авторові цих рядків удалося через Віктора Федорчака передати вітання новоспеченому триразовому чемпіонові України.

— Звісно, що Андрій задоволений, — розповів Віктор Йосипович. — Нелегка праця під час навчально-тренувальних зборів тут, у Яворові, і під час домашніх тренувань на навчально-спортивній базі обласного ФСТ «Колос» у Підгородньому Тернопільського району принесла свої плоди. Шкода хіба лишень, що вітчизняні лижники з вадами слуху цього сезону залишилися без міжнародних стартів. Очікуваний чемпіонат світу так і не відбувся. Причому так і не знаємо, чому. Можливо через те, що раніше місцем його проведення призначили Росію…

Утім впадати у відчай Андрій і не думає. Тридцять років для лижника — розквіт сил. Тому в планах спортсмена — участь у ще одних Дефлімпійських іграх, які відбудуться в 2019 році.

На фото: на дистанції — Андрій АНДРІЇШИН. Фотооб’єктиви навіть найсучасніших камер не мають можливості «захопити» його конкурентів, найближчий з яких відстав більше, ніж на півхвилини.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»