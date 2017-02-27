На тернополян чекає прем’єра кінострічки «Старий і мімоза»

8 березня в рамках акції «Кіносереда» тернополян і гостей міста запрошують на прем’єру короткометражного фільму «Старий і мімоза». Під час прем’єри охочі матимуть змогу поспілкуватися з творчою групою.

Режисером і сценаристом кінострічки є випускник театрального відділення ТНПУ ім. В. Гнатюка Андрій Мрига, оператором — Іван Заставецький, а продюсером — студент факультету мистецтв ТНПУ Анатолій Осадчий.

Зйомки відбувалися минулого року в Тернополі. У короткометражці задіяли як початківців, так і професійних акторів Тернопільського драмтеатру. У фільмі знялися Михайло Безпалько, Віра Самчук, Євген Лацік, Ірина Складан, Маргарита Василишин, Юлія Небесна, Софія Капуш та ін.

Ідея кінострічки полягає в тому, щоб кожен із нас не забував про основні людські якості: доброту, співчуття, любов до ближнього.

Соціальний ролик «Людина починається з тебе!» з фільму презентували в мережі Інтернет ще влітку 2016-го. До речі, нині відео набрало близько 200 000 переглядів. А

Початок показу — о 19.00. Презентуватимуть стрічку в «Палаці кіно».

Анатолій ОСАДЧИЙ

Стопкадр зі стрічки