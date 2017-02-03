НЕ СПІТЬ ПОРЯД З МОБІЛЬНИМ ТЕЛЕФОНОМ

ЯКЩО ВИ, ЯК І МІЛЬЯРДИ ІНШИХ ЛЮДЕЙ, СПИТЕ, ПОКЛАВШИ СВІЙ МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ПОРУЧ ІЗ ЛІЖКОМ, ЦЕ МОЖЕ БУТИ ПРИЧИНОЮ БАГАТЬОХ ПРОБЛЕМ (ЗАРАЗ НЕПОМІТНИХ) ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я. ВИПРОМІНЮВАННЯ, ЯКЕ ПРОДУКУЮТЬ СМАРТФОНИ, Є СПРАВДІ НЕБЕЗПЕЧНИМ, І ЙОГО РЕКОМЕНДУЮТЬ УНИКАТИ З БАГАТЬОХ ПРИЧИН.

Це правило стосується будь-якого часу вдень, а в ті години, коли ми спимо, розташування стільникового телефона поруч з нами може призвести до нічних жахів, безсоння, пробудження серед ночі тощо. Чому це відбувається? Електромагнітне випромінювання спричиняє зміни в системі певних процесів саморегуляції, як-от біоритми або серцеві ритми.

Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що електронні пристрої загалом (а не тільки мобільні телефони) шкідливі для організму і можуть збільшити ризик розвитку раку.

Результати дослідження в Австралії показали, що існує важливий взаємозв’язок між використанням смартфонів і безпліддям, а також зниженням якості сперми в чоловіків. У представників і чоловічої, і жіночої статей було виявлено підвищення рівня стресу.

Хоча мобільний телефон має будильник, яким ми зазвичай користуємося, його все ж таки треба вимикати на ніч, тому що він завжди здійснює зв’язок із основними станціями через радіохвилі, навіть тоді, коли ми його не використовуємо. Отже, телефони постійно випромінюють електромагнітні хвилі в довкілля. І класти цей пристрій поруч з головою під час сну означає наражати свій організм на небезпеку впливу цих шкідливих хвиль.

Як і де залишити стільниковий телефон, коли спите?

Є два способи: перший — вимкніть його і залишіть на звичному місці, натомість використовуйте інший будильник. Другий — не вимикати, але помістити його у віддаленій кімнаті, наприклад, на кухні або у вітальні. Така альтернатива є менш бажаною.

Якщо ви відчуваєте потребу бути на зв’язку через те, що вам, можливо, необхідно буде поспілкуватися з кимось, принаймні вимикайте Інтернет або Wi-Fi з’єднання, яке є ще небезпечнішим, ніж радіохвилі. Експерти рекомендують, щоб стільниковий телефон містився не менше ніж за метр від тіла під час сну. Можна залишити його, наприклад, на дивані або на стільці.

Крім цього, обов’язково пам’ятайте про те, що не можна класти під подушку свій мобільний телефон, коли він заряджається. Є багато випадків опіків обличчя та рук через перевантаження і, як наслідок, займання всередині пристроїв. Більшість подушок виготовлена з матеріалу, який займається дуже швидко, і це становить для людини велику небезпеку, коли вона спить.

Також небезпечно, коли ми залишаємо стільниковий телефон на тумбі. Це підвищує рівень тривоги, ми постійно перебуваємо у стані очікування, а отже, прокидаємося серед ночі, щоб перевірити електронну пошту або зайти в соціальні мережі. Такі зміни в поведінці та звичках спричиняють стрес, безсоння, погану концентрацію, проблеми розумової діяльності, зниження продуктивності, нічні жахи, головний біль тощо.

Інші «здорові» звички під час використання стільникового телефону

* Не розмовляйте довго по телефону, а якщо час спілкування збільшується, кожні декілька хвилин переміщайте телефон від одного вуха до другого.

* Якщо є така можливість, розмовляйте в системі «вільні руки», щоб пристрій не був поруч із головою.

* Не дозволяйте дітям використовувати стільниковий телефон навіть як іграшку.

* Не розмовляйте по телефону там, де сигнал слабкий, тому що прилад буде продукувати потужніші радіохвилі.

* Не носіть мобільний телефон на тілі (чоловікам не рекомендовано класти його в кишеню штанів) і уникайте контакту зі шкірою.

* Тримайте його подалі (принаймні на півметра), навіть якщо він лежить на вашому столі.

Краще, щоб стільниковий телефон залишався подалі від вас, поки не встанете з ліжка або поки не вийдете з дому на роботу.

Дотримуючись вищезгаданих рекомендацій, ви зможете уникнути стресу та дисбалансу рівня нейронів і зберегти високу якість сну.

Підготувала Г. КЛЕН.

Фото з вільних джерел