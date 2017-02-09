Оновлена форма звітності № 3-пн

Наказом Міністерства соціальної політики від 05.12.2016 № 1476 затверджено у новій редакції форму звіту № 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» (далі — форма № 3-ПН) та зміни до порядку її подання, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 31.05.2013 № 316.

Форма № 3-ПН подаватиметься за наявності у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. Базовий центр зайнятості уточнюватиме актуальність вакансій не рідше ніж двічі на місяць під час особистої зустрічі з роботодавцем, у телефонному режимі або через засоби електронного зв’язку.

Форма № 3-ПН матиме два види звітності: первинний подаватиметься з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії; уточнювальний — подаватиметься в разі необхідності на заміну первинної за необхідності уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо. При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади).

У розділі І «Основні дані про вакансії» в пункті розмір заробітної плати зазначатиметься розмір заробітної плати з урахуванням основної заробітної плати, премій, надбавок, інших заохочувальних і компенсаційних виплат та виключно розмір основної заробітної плати.

Окрім того, ставитиметься відмітка про наявність коментарів у додатку. Натомість з форми № 3-ПН виключено пункт, у якому роботодавець вказував, чи бажає він укомплектувати вакансію за сприяння центру зайнятості.

Розділ «Коментарі до даних про вакансії» в порівнянні з розділом «Характеристика вакансії та вимоги до претендента» (попередня форма № 3-ПН) суттєвих змін не зазнав. Також в окремому додатку до наказу № 1476 наведено приклад заповненого розділу І.

Прес-служба обласного центру зайнятості

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