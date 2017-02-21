Особисто-командна назвала лауреатів

Три з половиною десятків любителів настільного тенісу сперечалися за нагороди першості Гусятинського району. Під час змагань, проведених у місцевому коледжі ТНТУ імені І. Пулюя, визначили лауреатів як в особистому, так і в командному заліках.

У турнірі чоловіків не було рівних Михайлові Нападію з Копичинців. Тільки йому поступився Іван Гайдук із Суходола. А третє місце дісталося землякові переможця Анатолієві Тимкову. Натомість суперечка дівчат засвідчила перевагу юних. Чемпіонський титул виборола студентка коледжу Вікторія Гримлюк, за нею — учениця Гусятинської ЗОШ I—III ступенів Юлія Сукач та Оксана Васіста з Гримайлівської ЗОШ I—III ступенів.

У командній суперечці кращими стали майстри малої ракетки з Копичинців. Компанію на п’єдесталі їм склали аматори гри із Сидорова і Старого Нижбірка. Організатори — сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації та комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» — нагородили лауреатів медалями і грамотами. За належні умови для проведення змагань окрема від них подяка — адміністрації коледжу.

Фото з архіву Антона КУЗИКА