Перші задекларовані мільйони

З початком деклараційної кампанії, яка стартувала 1 січня, громадяни досить активно почали легалізовувати свої доходи. Станом на шосте лютого до Тернопільської ОДПІ подано 425 декларацій про майновий стан і доходи — на 160 декларацій більше, ніж торік на цю ж дату.

З усіх поданих декларацій 249-ть — для отримання податкової знижки. А 176-ть здали ті, хто мав обов’язок їх подати. Вже задекларовано 23,5 мільйона гривень доходів. З цієї суми належить сплатити 843,6 тисячі гривень податку на доходи та 344,3 тисячі гривень військового збору. Тим же, кому підтвердять право на отримання податкової знижки, повернуть 508,1 тисячі гривень раніше сплаченого податку.

У Тернопільській ОДПІ нагадують, що отримати фахову консультацію та практичну допомогу в заповненні декларації, можна в Центрі обслуговування платників. Телефони для довідок — 43-46-40, 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ