Працевлаштування осіб з інвалідністю

У 2016 році за сприянням у працевлаштуванні до Підволочиського райцентру зайнятості звернулася особа з інвалідністю Марія Хвалінська. Невдовзі фахівці РЦЗ спрямували її на співбесіду до роботодавця у ТОВ «Антарес».

Роботодавець запропонував жінці роботу за фахом, тобто швачки, але для цього їй потрібно було пройти стажування на конкретному робочому місці. Марія погодилася. І нині вона успішно трудиться у «Антаресі».

А от пану Володимиру зі Збаражчини спеціалісти Збаразького РЦЗ тривалий час не могли підібрати місце праці. Колись чоловік працював слюсарем-ремонтником, останніми ж роками – малярем. Проте хотів знайти роботу саме слюсаря-ремонтника. І коли у райцентр зайнятості приватний підприємець Микола Бідюк подав відповідну вакансію, то її й зайняв після набуття необхідних практичних умінь та навичок безробітний з особливими потребами Володимир.

Прес-служба обласного центру зайнятості

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