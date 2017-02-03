Професіографічна екскурсія для безробітних

Фахівці Збаразького райцентру зайнятості провели професіографічну екскурсію для безробітних на виробництво до приватного підприємця Ігоря Кущака. Мета заходу – ознайомити учасників з професіями столяра, шліфувальника та вимогами, які висуває до них роботодавець.

Начальник відділу взаємодії з роботодавцями РЦЗ Ольга Ясінська поінформувала присутніх про стан місцевого ринку праці та потребу підприємств у кадрах.

Безробітним розповіли про санітарно–гігієнічні умови праці, правила безпеки на виробництві, рівень заробітної плати та перспективи працевлаштування.

– Столяр повинен не лише вправно користуватися власним технічним обладнанням та устаткуванням, але й вміти обслуговувати, налагоджувати та переналагоджувати його, – зазначив підприємець. – Деревообробні верстати різняться за своїм функціональним призначенням. Стругальні, фрезерні та довбальні, шипорізальні та стружкові, свердлильні та токарні. Для того, щоб вправлятися з цією технікою, зрозуміло, треба знати будову верстатів, особливості та прийоми їх експлуатації, уміти читати креслення й ескізи, за якими виготовляються деталі, а також знати всі вимоги до обробки, правила заточення й установки ріжучого інструменту, властивості та призначення клеїв, лаків і фарб і, що найголовніше, досконало знати все про той матеріал, з яким доводиться працювати. Досвідчені майстри стверджують навіть, що у людини, яка тривалий час працює з цим природним матеріалом, виникає певне «відчуття» душі дерева, – зауважив Ігор Кущак.

Прес-служба обласного центру зайнятості

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