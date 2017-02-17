ПРИСВЯТИЛИ ТЕМІ ПОДРУЖЖЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ПРАВОСЛАВНОЇ МОЛОДІ, ЯКИЙ МИНУЛИХ ВИХІДНИХ ВІДБУВСЯ У КИЄВІ, ПРИСВЯТИЛИ ТЕМІ ХРИСТИЯНСЬКОГО ПОДРУЖЖЯ. З БЛАГОСЛОВЕННЯ СВЯТІЙШОГО ПАТРІАРХА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ ФІЛАРЕТА ПОНАД 200 ПРЕДСТАВНИКІВ ПРАВОСЛАВНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЦЕНТРІВ, МОЛОДІЖНИХ БРАТСТВ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ ПРОТЯГОМ ДВОХ ДНІВ ОБГОВОРЮВАЛИ ТЕМУ «ХРИСТИЯНСЬКЕ ПОДРУЖЖЯ: ПЕРЕЖИТОК МИНУЛОГО, ТРАДИЦІЯ ЧИ НАДІЯ НА СПАСІННЯ», СЛУХАЛИ НАСТАНОВИ СВЯЩЕНИКІВ, БРАЛИ УЧАСТЬ У БОГОСЛУЖІННЯХ, АКТИВНО СПІЛКУВАЛИСЯ МІЖ СОБОЮ.

Тернопільську єпархію на Всеукраїнському з’їзді православної молоді представляли семеро делегатів: Наталя Борис, Юля Лесик, Діана Малко, Софія Лугова, Софія Савчук, Володимир Петрик і Михайло Бачинський, а також голова молодіжного відділу єпархії прот. Вадим Криворучко. Участь у з’їзді взяв також архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький Нестор.

На думку о. Вадима, заходи, які збирають православну молодь зі всієї України, є дуже важливими, адже дають змогу молодим людям знайти себе не в соціальних мережах, а в церкві, з Богом.

— Тема цьогорічного з’їзду була дуже актуальною — християнське подружжя. Це те, до чого молодь має бути готовою, але жодні навчальні заклади не дають знань на цю тему, — зазначив о. Вадим.

Голова молодіжного відділу Тернопільської єпархії наголосив, що учасниками з’їзду була здебільшого підготовлена, воцерковлена молодь. А ті з його делегатів, хто сприймає християнське життя швидше як традицію, спілкуючись зі своїми однолітками, набирається досвіду церковного життя вже не як традиції, а як необхідності.

Студентка Тернопільського національного економічного університету Наталя Борис уже вчетверте була делегатом Всеукраїнського з’їзду православної молоді. Передусім вона відзначила атмосферу, яка панувала на заході.

— Кожного року з’їзд — це цікаві знайомства і люди, спілкуючись з якими, черпаєш для себе багато хорошого. На мою думку, такі заходи показують молоді, як потрібно йти правильним шляхом з Богом, не забувати ближніх, жити в любові до всього оточення, — поділилася враженнями Наталя.

Тернопільський школяр Володя Петрик на з’їзді православної молоді був другий рік поспіль. Хлопець зауважив, що за цей час зрозумів, наскільки важливо бувати на таких заходах, бо вони виховують у молоді повагу до церкви.

Студентка Тернопільського музичного училища ім. Соломії Крушельницької Софія Лугова розповіла, що цей з’їзд дав багато її душі: тепер вона наповнена молитвою та приємними враженнями.

На важливості таких заходів наголосив і керуючий Тернопільською єпархією архієпископ Нестор. На його думку, з’їзд має велике значення і для єпархіальних відділів у справах молоді, бо дозволяє обмінятись досвідом і запланувати певну співпрацю між єпархіями, й для самої молоді, тому що це можливість зустріти старих друзів і знайти нових.

Віра КАСІЯН.

Фото з вільних джерел