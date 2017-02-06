Слуп рветься до Європи

Коли після чергового підвищення тарифів на електроенергію спантеличений люд починає обурюватися, то і влада, і енергетики нам роз’яснюють: нема тут ще ніякої біди. Ми тільки наближаємося до європейських цін. А мусимо досягти їх, бо ж ніде нічого ні задарма, ні за символічну плату не дають. Подібна тирада повинна б мати логічне продовження: якщо ціни європейські нас чекають, то і якість послуг мусить бути така ж, як на Заході. Зокрема, відповідні лінії електропередач мали б ми бачити.

Показаний на знімку слуп (фото подавав до редакції житель Зозулинців Заліщицького району Микола Івончик) кудись таки рветься. Не інакше, як до Європи. Він уже звільнився від однієї «прив’язі», причому в досить простий спосіб: у тому місці, яким був прикріплений до залізобетонного стовпця, геть струхлявів, тож нічого його вже там не тримає. Залишилася ще одна «прив’язь». Та дмухне гарно вітерець у чистім полі, то й від неї звільнить того слупа. І рушить він у тому напрямку, куди веде лінія електропередач. До речі, не така собі, а високовольтна. Тобто дуже великої напруги струм проходить по ній. У сезон польових робіт біля цієї лінії і техніка працює працює, і вручну люди щось роблять. Страх збирає, коли подумати, що слуп може остаточно звільнитися саме в такий час.

Розповів Микола Івончик, що й у його селі, на вулиці Галицькій, стовпи не кращі. Щоправда, частину їх уже замінили. Із Заліщицького району електромереж надійшло письмове запевнення, що інші опори, які перебувають в аварійному стані, «будуть замінені в березні-квітні 2016 року…» Коли мешканці села переконалися, що з цієї обіцянки нічого не вийде, звернулися в «Тернопільобленерго». Звідти надійшла письмова відповідь, датована 11.10.2016 р. Вона містила тверде запевнення: «Перекладка проводів на нововстановлені залізобетонні опори ПЛ 0,4 кВ буде виконана Заліщицьким РЕМ в жовтні цього року».

«Цей» рік став уже минулим, а проводи не переклали. Тепер — причина дуже поважна: на вулиці Галицькій є підйом і взимку техніка туди не пройде. Отже, новий термін — як зима закінчиться.

Цікаво, що раніше буде: наші тарифи доженуть ще й переженуть середньоєвропейські чи в Зозулинцях гнилі слупи замінять?

М. ЛУКАШКЕВИЧ.

Фото з вільних джерел та Миколи Івончика