У Підгаєцьких школах зробили крок назустріч професіям

Профорієнтаційні уроки «Зроби крок назустріч професії» для учнів загальноосвітніх шкіл сіл Бронгалівка, Поплави та Білокриниця провели фахівці Підгаєцького райцентру зайнятості.

Школярі дізналися про послуги служби зайнятості для молоді, про стан місцевого ринку праці, професії, які користуються попитом у роботодавців, про можливість профнавчання за робітничими професіями у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Ті, хто бажав, пройшли тестування на визначення своїх професійних нахилів та здібностей.

«Тести показали, що я відношуся до типу «людина-людина», – сказала учениця Бронгалівської ЗОШ Марійка. – Отож, переконалася: майбутній фах юриста обрала правильно».

«А мій тип – «людина-техніка», – ствердив учень з Білокриниці Олег, – тому й думаю піти вчитися на водія автотранспортних засобів».

Учні з цікавістю переглянули профінформаційні папки з описами професій, отримали профорієнтаційні буклети.

Прес-служба обласного центру зайнятості

Фото прес-служби